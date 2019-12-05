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湖南煙花廠爆炸 至少7死13傷

2019-12-05 17:16世界日報 中國新聞組／北京5日電

湖南瀏陽市澄潭江鎮碧溪煙花製造廠昨日上午發生爆炸，至少造成7死13傷。

中國新聞網報導，碧溪煙花製造有限公司位於瀏陽市澄潭江鎮達坪村。煙花廠建在一座小山丘的山腰處，周邊皆是民房和農田，工廠的生產車間被夷為平地，爆炸並一度引發山火，現場濃煙滿天。

據附近村民表示，爆炸時聽到三聲巨響，中間分別大約隔了10分鐘；他說，爆炸時震感很大，家裡的吊式電風扇和吊燈大幅度搖動。周邊民房的玻璃大多被震碎，不少玻璃窗的框扇結構因爆炸衝擊變彎曲，路上堆滿了碎玻璃。據粗略統計，周邊受損房屋有二、三十間。

村民楊先生說，碧溪煙花的生產車間建成已十多年，近年來生產規模不斷擴大；發生爆炸事故的生產車間主要生產擦炮，產量和規模在澄潭江鎮屬中等水平。

另據央視新聞報導，碧溪煙花廠的爆炸肇因於違法生產煙花爆竹，公司負責人及出資方已被公安機關控制。

瀏陽1995年被授於「中國花炮之鄉」美譽，是煙花爆竹發源地，也是全球最大的煙花爆竹生產和貿易基地，產品銷往全球100多個國家和地區。2018年瀏陽花炮產業集群實現總產值246.4億元人民幣（約35億美元），其中出口銷售額35.9億元（約5.1億美元）。國際煙花協會(IFA)總部2002年常設瀏陽。

湖南煙花廠爆炸，現場濃煙衝天。圖／影片截圖
湖南煙花廠爆炸，現場濃煙衝天。圖／影片截圖
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