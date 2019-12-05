清潔煤「殺人」？陸一氧化碳中毒事件頻傳

河北承德市及唐山市近日爆出多人疑似使用「清潔煤 」後一氧化碳中毒身亡，其中唐山一個多月就有六位村民中毒身亡，數十人被送往醫院搶救。當地居民稱，政府為治理大氣污染強行推廣「清潔煤」取暖，但沒有告知應更改爐具，也沒有清潔煤的配套設備。

新京報報導，唐山開平區窪里鎮西尚莊村村民嚴金鳳稱，10月31日發現自己13歲的女兒一氧化碳中毒，經醫院搶救無效後死亡。嚴金鳳說，當地不允許燃燒 「散煤」，這是自己家第一次使用「清潔煤」。

中央廣電總台中國之聲報導，唐山市玉田縣林頭屯鄉後戶部莊村村民黃先生說，今年10月，父母購買當地政府推廣的清潔煤。前段時間冷，父母用了清潔煤取暖，因沒有做好通風措施，釀成慘禍。

黃先生稱，村裡推廣使用清潔煤時，沒有發放宣傳手冊、囑咐注意事項和配置報警器。對於黃先生的這一說法，玉田縣委宣傳部李姓工作人員稱，自己不清楚。

「政府推廣清潔煤 有散煤也不讓燒」

據報導，村民稱，今年冬季開始，村委會通知村民，出於環保考慮，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的清潔煤。政府和警察還到村裡檢查家中所存的散煤，稱「有散煤也不讓燒，要強制性拉走，換成政府推廣的清潔煤。」

涉事村鎮官員則稱，配發的清潔煤是根據上級領導的口頭指示，購買指定廠家的清潔煤。

媒體調查顯示，造成大量村民出現中毒的清潔煤來源不一，價格也不相同。其中名為唐山白馬山型媒的供應企業，已於11月初被註銷，而另一家唐山博瑞型煤則在今年9月始成立，職員稱事件是使用不當造成，與企業無關。

官媒批生產商：別用操作不當敷衍

對此，光明日報發布評論文章批生產商「別用操作不當敷衍」，並指當局有責任進行全面排查。北京化工大學教授劉廣青表示，一氧化碳中毒可能是煤炭燃燒不充分造成的，與清潔煤本身並沒有直接關係，而是與火爐品質和使用習慣有關。

承德市有政府官員亦表示，北方農村過往使用的燃煤是反燒爐，爐內煙塵通過爐下方煙道經煙囪排出。但清潔煤要使用正燒爐，即燃燒產生的廢氣需從爐子上方的煙囪排出。而由於一氧化碳密度略小於空氣，當爐體和煙囪不夠密，但室內空間卻密閉時，容易造成煤氣中毒。

目前，當地政府已錄製音頻每天播放數次，並逐家宣傳清潔煤的正確使用方法。