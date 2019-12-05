北大年收入達人民幣340億 校長喊校友捐錢：一塊也不少

中國高教成績斐然，2009年以來四次PISA評估，中國已經三次名列榜首。與此同時，北大校長郝平（圖中）呼籲校友捐款，合力將北大打造入世界一流大學。圖取自／讀書教育網 分享 facebook

北京大學校長郝平近日在北大全球校友論壇報告「雙一流」建設成果，北大2019年總收入達人民幣340億（約48億美元），成為中國高校第一。他並向校友呼籲，「不要覺得捐一塊錢就不好意思，捐款將永遠作為學校發展的本金」，引發網友「北大也差錢？」的疑問。

綜合媒體報導，北大校長郝平在全球校友論壇上，作了《腳踏實地，奮發有為，開創雙一流建設新局面》的報告。他提到，2020年北京大學將建成世界一流大學，2030年北京大學將位居世界一流大學的前列。

北大也是學科門類最為齊全的大學。在剛剛結束的兩院院士增選上，北大新增7人，使北大兩院院士達到101位，突破了三位數。而近7萬人的北京大學去年的總收入達到人民幣340億元（含附屬醫院等收入），成為中國高校第一。

郝平表示，「一百塊不多，一塊錢也不少」華盛頓大學的籌款口號給他留下深刻印象。他向校友說，不要覺得捐一塊錢就不好意思，捐款將永遠作為學校發展的本金。

報導指出，郝平向校友提及募款的視頻引發眾多網友回應。「美國名校大多是自己發展經費」，「國家每年給那麼多經費，你還要開口捐款」，「你要人捐款，明細可以公開嗎」，「北大方正，北大青鳥，那麼多校辦企業還不夠花的嗎」?

也有網友平淡的表示，「人家校長教育自己學生別當白眼狼，出息了記著點學校，有些人怎麼這麼激動？」