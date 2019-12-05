薄一波次女薄潔瑩追悼會 胞弟薄熙來獄中送花圈

前副總理薄一波次女薄潔瑩追悼會於12月4日舉行，網上流傳的照片顯示，正在獄中的其胞弟、前重慶市委書記薄熙來送上花圈，上款「親愛的二姐永遠懷念您」，下款「薄熙來敬輓」。此外，前國家主席劉少奇之子、前解放軍總後勤部政委、現全國人大財經委副主任劉源，以及鄧小平次女、中國科協前書記鄧楠，也有致送花圈。

多維新聞網報導，薄潔瑩因病於11月24日辭世，享年73歲。資料顯示，薄潔瑩畢業於中國醫科大學。1980年代在美國取得生物化學博士學位，曾擔任衛生部國際交流與合作中心副理事長。

據報導，薄一波一共有四子三女，其中除了長女薄熙瑩外，其餘皆為第二任妻子胡明所生。他們分別是長子薄熙永，二子薄熙來，三子薄熙成，四子薄熙寧；次女薄潔瑩，小女薄小瑩。

薄一波，原名薄書存，山西定襄縣人，是鄧小平主政時期的中共八大元老之一。 2012年4月10日，薄熙來因王立軍事件落馬，現在秦城監獄服刑。有港媒報導，薄熙來在獄中已經知道二姐謝世的消息。