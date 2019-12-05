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張小月探陸配 女人撐起一片天

2019-12-05 10:56聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

嫁到台灣的大陸配偶，在台灣創業有成，在宜蘭經營麻辣火鍋店的高麗霞、開親子城堡民宿的陳碧蓮等，奮鬥打拼的經力感動了海基會董事長張小月，強調「女人可以撐起一片天」。

海基會關懷訪視全台灣陸配活動，從北到南、由東到西，今年共計舉辦五場，走訪雲林、桃園、屏東及宜蘭地區。海基會自今年起舉辦「陸配姊妹與張董事長下午茶會」，透過各種管道實際接觸，提供姊妹們即時與貼近需求的服務。

海基會董事長張小月4日抵達宜蘭，關懷訪視陸配，走訪宜蘭蜜雪蓮親子城堡民宿、好管家有限公司、麻辣霞火鍋店與麥味登冬山店。

來自四川、經營麻辣火鍋店的高麗霞比較兩岸文化差異，她說，中國大陸競爭激烈，每個人都要去衝、去闖，這也是陸配姊妹們來到台灣後，許多人選擇自行創業的原因，「不求別人，讓自己更強大」驅動著自我成就，希望台灣社會能給予陸配更多溫柔友善的目光。

來自福建在宜蘭開親子城堡民宿的老闆娘陳碧蓮說，自己早期在家帶小孩，隨著孩子長大，空房間變多，起心動念經營親子民宿，「快樂的童年對每位孩子的未來，相當重要」，她希望能提供歡樂，回饋社會。

張小月說，姊妹們在台灣奮鬥打拼的故事，令人感動，雖然過程中有喜有悲，但從陸配姊妹們溫柔堅毅的身影，她深深體會到「女人可以撐起一片天」。

來自福建在宜蘭開親子城堡民宿的老闆娘陳碧蓮（右）說，經營親子民宿希望能提供歡樂，...
來自福建在宜蘭開親子城堡民宿的老闆娘陳碧蓮（右）說，經營親子民宿希望能提供歡樂，回饋社會。海基會提供
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海基會董事長張小月到宜蘭關懷訪視陸配。海基會提供
海基會董事長張小月到宜蘭關懷訪視陸配。海基會提供
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陸配親子海基會

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