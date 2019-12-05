影／情侶路中吵架…女友遭肘擊被車撞死 男獲輕判網怒炸狂剿

男友阿峰用手肘攻擊女友，導致她重心不穩倒地，隨後遭轎車撞飛身亡。圖擷自 Youtube 分享 facebook

大陸一對情侶因感情發生矛盾，男友故意走到大馬路中央賭氣，女友見狀後趕緊上前勸說男友離開馬路，兩人便在馬路中央發生爭執，豈料男友突然用手肘撞擊女友胸口，導致她重心不穩蹲倒在車道上，當男友準備向前查看女友狀況時，一輛汽車呼嘯而過，將女友撞飛身亡，近期法院判決結果出爐，這位男友因交通肇事罪判處有期徒刑10個月，對此許多網友相當氣憤，表示男子的行為根本是過失殺人罪，質疑法官判得太輕。

根據「網易新聞」報導，事件發生在今年4月15日，這對情侶當天晚間相約吃宵夜慶祝實習結束，豈料回程路上卻發生爭執，男友阿峰故意走到大馬路中央賭氣，他張開雙臂迎向車流，作勢要被車撞，女友小婷見狀後立刻走到阿峰身邊勸阻，要他離開車道，但阿峰不但沒有聽從她的建議，反而用右手肘擊小婷的胸口，導致她重心不穩向後退蹲倒在車道上，而就在阿峰要向前查看她的狀況時，一輛轎車突然駛過將小婷撞飛，阿峰也遭擦撞倒地。

事後小婷因傷勢過重而搶救無效身亡，而阿峰則是幸運存活。事件經警方調查後，認定阿峰妨礙交通安全的行為，導致轎車駕駛撞死小婷，所以阿峰須承擔事故主要責任，近期法院判決結果出爐，法官認為阿峰雖犯交通肇事罪，但因主動向警方自首，犯後積極賠償取得被害人家屬原諒，因此判處他有期徒刑10個月，緩刑一年。

事件曝光後，許多網友對結果相當憤恨不平，紛紛表示「應該以過失殺人罪判。」、「我還以為是十年呢？」、「下手這麼狠！這男的不配為人。」、「為什麼打女孩子？你知道那種肘擊力量足以擊斷胸骨的，這混蛋一個，建議判死刑吧。」、「男子手肘用力擊打女孩，她疼得蹲下起不來了，而無法逃離危險境地，這算間接謀殺嗎？」、「等於沒判，緩刑後表現好作廢。」