直播帶貨 陸青年消費潮流

這兩年，在觀看網路直播過程中進行消費，成為不少大陸年輕人的新消費方式。在大陸互聯網上，這種觀看名人、「網紅」等對商品的直播銷售創造了一個新的網路熱詞—「帶貨」。

新華社報導，已是一歲寶媽的米思甜，平均每天都要花兩小時觀看網路直播，半夜「買買買」漸成習慣。她晚上閒暇之時會觀看直播購物。「看直播比看網頁全面，還能和賣家面對面溝通，就像在店裡逛街一樣。」

在不少消費者看來，直播帶貨一定程度上解決網頁圖文產品介紹單調的問題，線上購物正從簡單搜索向體驗服務跨越。

愛好打扮的蘭州姑娘王曉璐最近迷上了在網路直播間開蚌取珍珠。直播中，她付費100多元（人民幣，下同）讓賣家打開了5個人工養殖蚌，取出的4顆珍珠讓她很滿意。

業內人士認為，在中國大陸，直播帶貨重構了電商、產品和消費者的關係。這種以直觀呈現打動顧客的體驗，也讓劉璇等線下實體商家躍躍欲試。

劉璇表示，為做好直播，今年11月初，她花費5000多元，專門到四川省成都市學習單反相機、手機的拍攝技巧。「今天，我直播的前10分鐘，已經有100多個網友觀看，不少女生還在問我店舖的地址和產品款式。」

近兩年，和劉璇一樣，通過直播，越來越多商家選擇直接跨過不會「講話」的商品，在直播間與消費者溝通。

在商品品牌方、直播平台、短視頻平台等共同作用下，帶貨日益火爆。今年，淘榜單聯合淘寶直播發布的「2019年淘寶直播生態發展趨勢報告」顯示，2018年，淘寶直播平台帶貨超過1000億元，同比增速近400%。淘寶直播日均場次超6萬場，直播時長超過15萬小時，加入淘寶直播的主播人數較上年增加180%。

在剛過去的2019年「雙十一」，超過10萬商家參與直播，開場約1小時後，淘寶直播引導的成交額就超過去年「雙十一」全天的直播「戰績」。

蘭州市社會科學院經濟研究所所長牛錚超認為，如今，人們的生活、社交等越來越互聯網化，這種趨勢帶火了直播帶貨。「互聯網導致的去中心化模糊了傳統意義上在市中心和市郊開店的差異，直播既帶來流量，也帶來收益。」