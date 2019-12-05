親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

直播帶貨 陸青年消費潮流

2019-12-05 04:12聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

這兩年，在觀看網路直播過程中進行消費，成為不少大陸年輕人的新消費方式。在大陸互聯網上，這種觀看名人、「網紅」等對商品的直播銷售創造了一個新的網路熱詞—「帶貨」。

新華社報導，已是一歲寶媽的米思甜，平均每天都要花兩小時觀看網路直播，半夜「買買買」漸成習慣。她晚上閒暇之時會觀看直播購物。「看直播比看網頁全面，還能和賣家面對面溝通，就像在店裡逛街一樣。」

在不少消費者看來，直播帶貨一定程度上解決網頁圖文產品介紹單調的問題，線上購物正從簡單搜索向體驗服務跨越。

愛好打扮的蘭州姑娘王曉璐最近迷上了在網路直播間開蚌取珍珠。直播中，她付費100多元（人民幣，下同）讓賣家打開了5個人工養殖蚌，取出的4顆珍珠讓她很滿意。

業內人士認為，在中國大陸，直播帶貨重構了電商、產品和消費者的關係。這種以直觀呈現打動顧客的體驗，也讓劉璇等線下實體商家躍躍欲試。

劉璇表示，為做好直播，今年11月初，她花費5000多元，專門到四川省成都市學習單反相機、手機的拍攝技巧。「今天，我直播的前10分鐘，已經有100多個網友觀看，不少女生還在問我店舖的地址和產品款式。」

近兩年，和劉璇一樣，通過直播，越來越多商家選擇直接跨過不會「講話」的商品，在直播間與消費者溝通。

在商品品牌方、直播平台、短視頻平台等共同作用下，帶貨日益火爆。今年，淘榜單聯合淘寶直播發布的「2019年淘寶直播生態發展趨勢報告」顯示，2018年，淘寶直播平台帶貨超過1000億元，同比增速近400%。淘寶直播日均場次超6萬場，直播時長超過15萬小時，加入淘寶直播的主播人數較上年增加180%。

在剛過去的2019年「雙十一」，超過10萬商家參與直播，開場約1小時後，淘寶直播引導的成交額就超過去年「雙十一」全天的直播「戰績」。

蘭州市社會科學院經濟研究所所長牛錚超認為，如今，人們的生活、社交等越來越互聯網化，這種趨勢帶火了直播帶貨。「互聯網導致的去中心化模糊了傳統意義上在市中心和市郊開店的差異，直播既帶來流量，也帶來收益。」

網路直播淘寶電商

延伸閱讀

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種...

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯101...

史上第一次！不分區辯論會8黨參賽 聯合新聞網...

2020總統大選 首場電視政見發表會18日舉...

相關新聞

降逾20% 大陸豬肉價連4周回落

2019-12-05 04:22

死豬流入市場 佛山抓19人

2019-12-05 04:21

廣角鏡／上海霧霾

2019-12-05 04:14

廣角鏡／千年銀杏 孔雀開屏

2019-12-05 04:13

廈金大橋大陸側進行測量、地勘

2019-12-04 17:24

「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人

2019-12-04 17:08

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

2019-12-04 17:07

北大博士後拒見病危母惹議 舅：不想找他了

2019-12-04 16:34

佛山肉聯廠「洗白」病死豬 每日數千斤下肚

2019-12-04 16:33

北大博導被曝劈腿數十人 和學生結婚又離婚？

2019-12-04 16:31

悶響聲「像爆胎」 浙江印染廠汙水罐坍塌9死

2019-12-04 16:30

汕頭日報新任務 推銷黨報換考績

2019-12-04 16:29

21年收賄4億 內蒙貪官判死緩、「牢底坐穿」

2019-12-04 16:28

全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

2019-12-04 15:30

想從事的最後一個工作？馬雲：教育

2019-12-04 15:29

陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

2019-12-04 15:27

校園霸凌 福建15歲女連2天被扒光上衣、搧耳光、拍視頻

2019-12-04 13:43

西安4月大女嬰咳嗽 中醫推拿後猝死

2019-12-04 13:41

受賄19.5億元！省部級官員判死緩、終身監禁

2019-12-04 11:07

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

雲南河口今年出入境 創新高

2019-12-04 00:29

中老鐵路 首根500米鋼軌焊接

2019-12-04 00:29

哈爾濱亞布力滑雪節重啟 狂歡170天

2019-12-04 00:25

打通貧困區 陸高鐵1周5通車

2019-12-04 00:25

3月台企昆山漢鼎爆炸7死案 4台幹恐被追究刑責

2019-12-03 22:51

愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39

留美生變跨國軍火商 家藏大量槍械

2019-12-03 17:22

母想見最後一面 失聯20年的北大博士後在美回7個字

2019-12-03 17:16

豪宅廣告稱毗鄰濕地公園 到現場才知竟是「屍地公園」

2019-12-03 16:57

還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48

iphone11太搶手！他們直接挖了香港通深圳的地道走私

2019-12-03 11:00

出入境證件認證 31省、新疆開通

2019-12-03 00:05

中川城際鐵路 實行電子客票

2019-12-03 00:05

長三角9城市 實現一票通車

2019-12-03 00:04

長三角一體化 目標2025成形

2019-12-03 00:04

開羅直航杭州 首飛

2019-12-03 00:03

陸今年十大流行語 「檸檬精」、「硬核」你知道幾個？

2019-12-02 16:43

陸手機新用戶強制實施人臉辨識 人民憂更集中監控

2019-12-02 16:34
看更多

熱門文章

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

廈金大橋大陸側進行測量、地勘

2019-12-04 17:24

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

2019-12-04 09:42

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

港蒙面便衣警 土瓜灣拘捕多名學生

2019-12-04 11:22

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

2019-12-04 15:30

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

2019-12-04 17:07

反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

2019-12-04 13:34

陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

2019-12-04 15:27

受賄19.5億元！省部級官員判死緩、終身監禁

2019-12-04 11:07

「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人

2019-12-04 17:08

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19

北大博士後拒見病危母惹議 舅：不想找他了

2019-12-04 16:34

大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25

泛民立法會議員提案 彈劾林鄭月娥

2019-12-04 21:01

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

反修例示威 逾百名未成年者被控告

2019-12-04 16:50

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

佛山肉聯廠「洗白」病死豬 每日數千斤下肚

2019-12-04 16:33

北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理

2019-12-04 14:32

習近平：國強未必稱霸 中國人沒有擴張侵略基因

2019-12-04 10:39

11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14

恆指今早盤一度失守26,000關口 阿里連4日走跌

2019-12-04 11:07

校園霸凌 福建15歲女連2天被扒光上衣、搧耳光、拍視頻

2019-12-04 13:43

北大博導被曝劈腿數十人 和學生結婚又離婚？

2019-12-04 16:31

想從事的最後一個工作？馬雲：教育

2019-12-04 15:29

中國交銀迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂

2019-12-04 09:24

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

廣西打造「強首府」戰略 五象新區成重要窗口

2019-12-04 10:00

央視主播喊話香港學澳門：普及基本法從娃娃抓起

2019-12-04 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top