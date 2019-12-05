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廣角鏡／千年銀杏 孔雀開屏

2019-12-05 04:13聯合報 中新社

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上海嘉定安亭古樹公園內編號為0001號、有著1200多年歷史的古銀杏「樹王」，進入一年中最佳觀賞期，吸引遊客在樹邊拍照留念。

上海

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