死豬流入市場 佛山抓19人

就在非洲豬瘟陰影下，佛山一家正規豬場出現死豬肉流入市場的問題，據報導，一些死豬經過洗淨、去毛、除内臟，最終看似和新鮮豬一樣，和正常的豬一樣被蓋上合格章，運到廣州和佛山的市場賣。佛山市公安局近日對19名涉嫌販賣死豬肉的人員，進行刑事拘留。

據新浪新聞網，在了解情況後，佛山市、區領導作出指示，組織公安、農業、市場監管等部門趕赴現場，成立事件調查處置工作組，對事件進行全面深入調查。

佛山市公安局南海分局以生產、銷售不符合安全標準食品罪，依法對涉事人員19人進行刑事拘留，南海區農業農村局對南海合誼肉聯有限公司進行行政立案調查。

據佛山市公安局官方微博，南海區農業農村局於12月1日上午向南海合誼肉聯公司發出責令停業整頓通知書，至12月2日凌晨，該公司庫存生豬處理完畢，目前已經全面停業整頓。

同時，南海區已經協調區內其他生豬屠宰場積極保障本地豬肉市場供應。事發後，區鎮農業部門向區內6個屠宰場累計派出執法人員121人次，實行全方位巡查監督，暫未發現異常情況。

接下來，南海區將組織開展食品安全大排查、大整治及生豬屠宰專項整治百日行動，確保監管到位，嚴肅查處違法行為，確保衛生安全肉品供應。對此次事件，南海區政府將徹查到底，依法追究相關人員責任。