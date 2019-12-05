降逾20% 大陸豬肉價連4周回落

11月以來，大陸生豬生產恢復趨勢明顯，漲價預期也在降溫。據大陸農業農村部對200個批發市場監測，全大陸豬肉價格連續4周回落，降幅超過20%。12月1日豬肉價格為每公斤41.48元（人民幣，下同），比11月1日價格高峰的每公斤52.40元下降10.92元，降幅為20.84%。

據新華社報導，大陸農業部畜牧獸醫局局長楊振海日前表示，在各項扶持政策的推動和市場拉動下，養豬戶補欄增養的積極性顯著提升，生豬生產呈現明顯恢復勢頭，意味着未來供給將增加。

楊振海指出，影響供給的因素包括：能繁殖母豬存欄首次止降回升，規模養豬場生產恢復快，生產恢復面不斷擴大等。此外，今年前3季度進口增長43.6%，第4季度進口力度還在加大；前段時間養大豬的養殖場戶多，出欄4隻大豬相當於原先5隻豬的產肉量，即使出欄量不增加，客觀上也會增加豬肉產量；第4季度各地通過進口、商業庫存轉儲等方式增加凍豬肉儲備，儲備量比較充足。

他表示，6月以來屠宰企業、冷鏈物流企業和批發商庫存較多，會在消費旺季逐步增加市場投放量；禽肉、牛羊肉等替代品生產都在增加，市場總供給預期較好。

楊振海指出，年初以來，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南等中南6省區開展分區防控試點工作，重點是改變傳統生豬調運方式，推進「調豬」向「運肉」轉變。

他指出，在已查明疫源的155宗家豬疫情中，由生豬及其產品調運以及相關的人員與車輛帶毒傳播引發疫情100宗，約占64.5%。

上述6省區防控應急指揮部近日聯合發布「關於中南區試點實施活豬調運有關措施的通知」，明確自11月30日起試行「點對點」從區域外調豬。楊振海說，分區防控並非區域產銷封鎖，而是服務於動物疫病防控，並非區域外生豬一律不得調入，網上的一些「全面禁調」傳言是不符合實際的。