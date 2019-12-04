「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人

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被稱「蛇蠍女魔」的勞榮枝落網後，其身家背景頻遭起底。南方都市報近日走訪勞出生長大的江西省九江市某居民區，「勞家的女兒抓到了」早在鄰居間傳開，勞榮枝78歲的母親已被兒女接走。鄰居稱，勞榮枝是家中最小的孩子，原名「末枝」，曾經文靜秀氣、成績優秀。

據報導，勞榮枝的父母是當地一家石油公司職工，與法子英亡命天涯以前，她還曾是一名小學老師。

勞榮枝父母的同事說：「我看著她（勞榮枝）長大的，那時候她才兩三歲，她家裡有五個小孩，兩個男孩、三個女孩，她是最小的。」

提起勞榮枝，勞榮枝父母的同事感慨，「原來的本質不壞，就是結壞了伴。」早在20多年前，法子英和勞榮枝涉命案時，石油分公司的家屬區就傳開了。「一開始聽說這件事我們還不相信，怎麼那麼好的女孩子變成那個樣子，怎麼可能去殺人。」

老鄰居表示，勞榮枝的父親是九江石油分公司的油料工，媽媽是家屬工。「她的爸爸很老實，就是一個普普通通的工人，只知道埋頭做事，除了上班，還要種菜地。」

但該鄰居透露，勞榮枝小時候家中有些困難。

據鄰居回憶，因為在家中排行老小，勞榮枝以前在家中的名字叫「末枝」，後來上學後才改叫「榮枝」。

在鄰居的印象中，小時候的勞榮枝不調皮，不惹事，是個文文靜靜的孩子。「她們家的孩子算她（勞榮枝）讀書最好。」在勞家的5個孩子中，勞榮枝的容貌最為出色。「小時候她長得更好，大了也很秀氣。」

據報導，勞榮枝的母親今年78歲，身體一直不太好，獨自在當地租房居住，勞榮枝落網後，她就被兒女接走了。

鄰居說，以前散步時，經常能看到勞母。有人問過勞榮枝的母親：「你小女兒呢？她說，女兒做生意去了。」