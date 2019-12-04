殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

來源：YouTube

90年代中國一對情侶惡名昭彰，犯下震驚全國至少七條命案。男犯法子英已於1999年遭槍決，女犯勞榮枝近日在廈門落網。警方3日首次公開勞的抓捕與審訊視頻，被識破真實身分的勞掩面痛哭。媒體紛紛起底勞的逃亡生活，稱其住在高檔社區，還曾化名Sherry（雪梨）在酒吧攬客。

北京青年報報導，廈門思明公安分局刑偵大隊透過大數據信息發現，勞出現在廈門某商場。11月28日，經蹲點伏擊，成功抓獲勞歸案。

公安部刑偵局3日向福建省公安廳刑偵總隊並廈門市公安局發賀電，祝賀廈門警方在「雲劍行動」中成功抓獲潛逃23年，涉及三地、七條人命的命案逃犯勞榮枝。同時，廈門警方首次公開了勞的抓捕視頻與其受審訊時的視頻畫面。

據警方發布的最新調查進展顯示，勞到案後，一度拒不承認其真實身分，民警遂進行DNA比對鑑定，確認勞的身分。在警方公布的視頻中，被識破身分的勞榮枝掩面哭泣。

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另據新京報報導，在落網之前，勞榮枝2016年至2017年間，曾化名「雪梨」以客服身分藏匿於廈門市思明區內一間酒吧，向客人推銷酒水賺提成。

該酒吧員工稱，店內有多位像「雪梨」一樣的客服，但大家都是中文名字，「只有她是英文名字，叫Sherry，我們叫她雪梨，她很受歡迎，業績挺高。」

離開酒吧後，勞榮枝曾在某品牌4S店賣車。無論酒水還是汽車，推銷過程中，雪梨經常給客戶發微信聯絡感情。

此後，勞榮枝在廈門某商場手表專櫃做事。警方證實，該手表專櫃為勞榮枝的朋友經營。2019年以來，勞榮枝多次到專櫃找朋友，並幫忙照看生意。

據報導，勞榮枝在廈門的居住地周圍高檔住宅林立，環境清雅，篔簹湖靜立其中，周末常有人前去釣魚。西餐廳、咖啡廳是這個街區最多的店鋪，進口商品超市、乾洗店等，共同構成了「雪梨」的生活地圖。