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佛山肉聯廠「洗白」病死豬 每日數千斤下肚

2019-12-04 16:33世界日報 中國新聞組／北京4日電

來源：YouTube

中國「非洲豬瘟」肆虐，豬肉價格居高不下，廣東佛山爆出有不肖肉類聯合加工廠(肉聯廠)每日「洗白」數千斤病死豬，蓋上檢疫合格標章，流入廣州、佛山等地的豬肉攤。目前，佛山警方已對19人進行刑事拘留，要求涉事的肉聯廠立即停業，並將繼續深入調查取證。

看看新聞報導，佛山這家正規的肉聯廠負責對畜禽屠宰加工。有媒體拍到，凌晨4點多，一輛拉豬車停在活豬交易區，有人將車上活豬往下趕，僅留下兩頭一、兩百斤的死豬躺在那裡。一開始，屠宰場的工作人員拒絕分割這條死豬。賣豬男子隨後找了另外幾名工作人員聊了一會後，死豬就被拉上了屠宰區。

工作人員將死豬掛起來，用刀給死豬放血，此時的豬血已是暗紅色。隨後燙洗、脫毛、除內臟後，死豬立馬變身為白條豬，被蓋上了檢驗章，到市場販賣。

另外一名死豬賣家與屠宰區工作人員僵持不下，肉聯廠保安提醒他，「這頭死豬不被接受是因為沒有打招呼」。之後男子拿了至少100元現金給了那個工作人員，兩頭死豬立刻被放上了屠宰流水線。10分鐘後，經屠宰、分割的死豬肉便來到了檢驗區，蓋上檢驗合格章，賣豬男子便帶著四扇死豬肉開著小貨車離開。

小貨車載著死豬肉，開了60公里來到黃埔區一座農貿市場。就這樣，死豬肉成了正常豬肉，在市場上擺賣銷售，售價幾十元一斤。

這家正規肉聯廠，不僅代客加工病死豬，而且，肉聯廠無害化處理間外，還有神秘貨車出現，每天將上千斤本該被無害化處理的病死豬肉拉走。

這家正規肉聯廠的監控，雖已實現了對整個區域的全覆蓋，但對於死豬交易、屠宰的整個過程，卻選擇了主動「失明」。目前，佛山各相關單位已全面介入調查，待處理完庫存生豬後，立即停業整頓。同時，相關部門也對全區的生豬屠宰廠進行全面排查，對豬肉市場也開展肉品質量安全檢查，以保障豬肉的供應和質量。

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企業每日"洗白"數千斤病死豬？廣東佛山:刑拘19人 影片截圖
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非洲豬瘟北京

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