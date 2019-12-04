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北大博導被曝劈腿數十人 和學生結婚又離婚？

2019-12-04 16:31世界日報 中國新聞組／上海4日電

北大博導劈腿數十人？舉報者:校方此前聯系了她 翻攝自微博
北大博導劈腿數十人？舉報者:校方此前聯系了她 翻攝自微博
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北京大學一助理教授、博士生導師被舉報與多名女子保持不正當關係，該事件在網路迅速發酵，北大校方介入調查。舉報人自稱是涉事男子、北京國際數學研究中心助理教授馮某杰的戀人，她稱，希望其他女孩能認清楚這種人的危害，希望馮某杰向包括她在內的被騙女性道歉。

澎湃新聞報導，2日上午，網友@藕色23645發布微博消息舉報稱，「插足本科生，出軌已婚女，北大博導同時劈腿數十人！」

該網友公布多張圖片內容載明，馮某杰在和她交往期間，還打著想盡快結婚的旗號，「與數十位女性交往」，並與她們發生性關係。

舉報人劉女士公布一份結婚證書稱，馮某杰（1983年1月出生）曾於2016年5月4日與一位唐姓女子（1996年4月出生）登記結婚，後離婚。

據報導，在將舉報材料公之於網路前，劉女士曾透過郵件向北京大學校方反映此事， 北大方面11月26日與她取得聯繫。北大校方相關人士3日向她表示，校方目前已在調查此事。如果她有更多證據，可以向校方提供。

3日下午，北大北京國際數學研究中心一位工作人員表示，馮某杰確實是該中心的助理教授。北大黨委宣傳部工作人員表示，學校已經注意到馮某杰相關的舉報，目前已經展開核實。

針對上述舉報，馮某杰的親屬向北青報稱，相關舉報大多不實，馮某杰已報警。

澎湃新聞3日多次致電馮某杰，對方均未接聽電話，也未回覆短信。

報導說，北京大學官網顯示，馮某杰於2015年在北京大學北京國際數學研究中心擔任助理教授，博士生導師，主要研究領域為隨機矩陣和隨機幾何，曾多次在國際重要學術期刊上發表論文。北京國際數學研究中心（BICMR）官網信息顯示，該中心致力於促進前沿的數學研究和教育，以及增進中外數學家之間的科學交流與合作。

上月7日北京大學新聞網報導了馮某杰、博士後韋東奕與田剛院士合作的一篇論文在近日獲得世界頂級數學期刊Geometric and Functional Analysis（GAFA）接受並在線發表。

北京大學結婚

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