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悶響聲「像爆胎」 浙江印染廠汙水罐坍塌9死

2019-12-04 16:30世界日報 中國新聞組／北京4日電

來源：YouTube

浙江海寧市許村鎮盪灣工業園區3日17時發生汙水罐體坍塌險情，壓垮附近兩家企業的相關車間。附近居民事發時曾聽到一聲悶響「像爆胎一樣」，並伴有震動感。截至目前共造成9人死亡，另有4名重傷員在醫院救治。　　

綜合媒體報導，3日17時，浙江嘉興市消防救援支隊海寧大隊接到報警，稱海寧市許村鎮龍洲印染有限公司發生事故，5層鋼筋混凝土廠房外一個直徑約3米，高度約為15米的汙水罐發生疑似爆炸，衝擊波導致建築中的貨架堆垛倒塌，有人員被困，現場並沒有起火。

浙江嘉興市消防救援支隊據報後，第一時間調集4個執勤中隊16車84名消防員、5個專職消防隊共5車30名專職消防員趕赴現場實施救援。現場被搜救出的傷者，分別被送往被送往海寧市中心醫院及杭州當地醫院進行救治。

報導指出，海寧市應急管理局局長、新聞發言人俞曉華表示，事故發生後，海寧市應急管理局第一時間啟動突發事件應急預案，包括海寧2支民間救援力量共500餘人參加搶險施救。目前搜救仍在進行當中，直至最終確認現場沒有任何被困人員的情況下，才會結束搜救。

針對社會較為關注的汙水罐體倒塌、汙水外洩是否會影響環境問題，王建坤指出，汙水是通過生化處理，對外面是否有影響，環保部門正在跟進。

浙江海寧污水罐體坍塌事故已致7死15傷，其中4人傷勢較重。 新華社
浙江海寧污水罐體坍塌事故已致7死15傷，其中4人傷勢較重。 新華社
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事故消防員北京

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