汕頭日報新任務 推銷黨報換考績

中共強調以黨報落實意識形態工作。汕頭日報4日發表文章，指黨報徵訂已納入各單位績效考核，是「嚴肅政治任務」，未完成目標者將通報批評並對年終績效扣分，並不得討價還價。

中央社報導，中共11月曾召開2020年度黨報黨刊發行工作視訊會議，會中強調要從「黨和國家工作全局的高度，充分認識新形勢下做好發行工作的特殊重要性」。11月底中共中央政治局的例會中，也聚焦在基層黨建。

中共汕頭市委機關報汕頭日4日在頭版刊登文章，指市委已發出通知，要求各地單位把「人民日報」、「求是」雜誌、「南方日報」、「南方」雜誌和「汕頭日報」等黨報黨刊的發行工作，作為現階段的重要政治任務。

文章指，2017年起，黨報黨刊徵訂完成情況，已作為落實意識形態工作責任制的重要考核指標，列入各地各單位年度績效考核，實行「一票否決」（重要項目未完成，整體工作將被評為不合格）。未在規定時間內完成徵訂任務的單位和部門，將通報批評和對年終績效相應扣分。

頭版刊登的另外一則銳評則表示，黨報承載黨的理想、信念、意志和主張，訂閱黨報是「嚴肅的政治任務、黨員幹部的職責所在」，「不得討價還價，不得找任何藉口」。

銳評也指，有些單位訂閱黨報卻不翻閱，是「對黨重要工作的不尊重，黨性不強」的表現。而讀黨報不是個人興趣愛好問題，而是「有沒有工作責任擔當、追求進取的政治態度問題，如果僅憑個人喜惡不訂閱黨報，起碼不能算是政治上的明白人，更不能算是合格的黨員幹部」。