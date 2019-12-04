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21年收賄4億 內蒙貪官判死緩、「牢底坐穿」

2019-12-04 16:28世界日報 中國新聞組／北京4日電

來源：YouTube

新華社報導，遼寧省大連市中級人民法院3日宣判內蒙古自治區人大常委會前副主任邢云受賄案，邢云被判處死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。媒體分析，由此，邢云成了「18大」之後，要把「牢底坐穿」的第三個老虎。

北京青年報旗下微信公眾號「觀海解局」報導，邢云被指利用內蒙古自治區人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務調整晉升等事項上提供幫助，直接或通過其近親屬非法收受他人給予的財物，共計4.49億（人民幣，下同）。

邢云，1952年3月出生，內蒙古土左旗人，中央黨校研究生學歷。公開資料顯示，他曾任伊克昭盟盟委書記、鄂爾多斯市委書記，2001年12月躋身內蒙古自治區黨委常委，任包頭市委書記，5年後任黨委政法委書記。

2012年2月，邢云到了人大任職，履新內蒙古自治區人大常委會副主任，2018年10月落馬。

據法院查明，邢云斂財始於1996年，跨度長達21年。

報導稱，邢云是18大後第三個被判終身監禁的老虎。在他之前，雲南省委前書記白恩培、天津市公安局前局長武長順也被判死緩，終身監禁、不得減刑、假釋。

2016年10月9日，白恩培因受賄、巨額財產來源不明罪獲刑，由此成了刑法修正案（九）施行以來被判終身監禁第一人。據法院審理查明，白恩培用了13年的時間斂財超2.46億元。

武長順獲刑則是在2017年5月。當時法院審理查明，他構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、單位行賄罪、濫用職權罪和徇私枉法罪。其中，貪污3.42億，受賄8440萬，挪用公款人民幣1.01億。

內蒙古自治區人大常委會前副主任邢云。 取材自大連人民網路微博
內蒙古自治區人大常委會前副主任邢云。 取材自大連人民網路微博
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內蒙古自治區人大常委會

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