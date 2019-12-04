陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

11歲的同齡玩伴還在念小學，南京少年何宜德已經拿到大陸大學「專科」畢業，成功的背後，不為人知的是他出生時早產7個月命危旦夕，但一路成長不斷自我突破，4歲獨駕帆船出海， 5歲開飛機，8歲徒步羅布泊、奪機器人世界冠軍…他是怎麼辦到的？

金陵晚報報導，南京少年何宜德2日以南京大學銷售管理專業自考成績單和預審通過單，通過了江蘇省教育考試院的當面審核，拿到大陸大學「專科」畢業證明，創下史無前例最年輕的自學大學畢業生新紀錄。

何宜德的學習歷程令人好奇，他的學習指導老師項老師分析，因早產7個月，何宜德從小被父親嚴格要求體能鍛鍊，3歲時在美國冰天雪地裡裸體跑步訓練意外走紅網路，被稱「裸跑弟」

也因從小就接受「鷹爸教育」，久而久之形成了條件反射，養成了良好的學習習慣。不論嚴寒酷暑，6點鐘雷打不動地起床，洗漱之後就是晨跑晨讀。早飯之後走入學習室，自學閱讀教材，戴上耳機聽網路名師講授，不懂的地方反覆聆聽，之後完成配套練習。上午四節課，課程會穿插複習初、高中的文化課知識內容，以自學為主，老師督促檢查。

午飯午睡一小時後，投入機器人程式設計，並進行實操，他的機器人設計已10多次獲得全中國、亞洲乃至世界冠軍。

項老師指出，何宜德每個階段的學習目標清晰而且精准，集中精力攻重點，相對是一種科學的學習方法。

其實，何宜德9歲就拿到小學畢業證，比同齡人整整快了3年；如今11歲拿到大學專科畢業，小小年紀就出類拔萃，「鷹爸」何烈勝相當高興。他說，自己有一種揚眉吐氣的感覺，兒子的學習成績能被認可，說明自己的教育方法是行得通的，也是高效的。

「鷹爸」何烈勝指出，兒子因為他而不走尋常路，他的鷹爸教育，應該也會對對當前親子關係的「放養」、「媽寶」和「巨嬰教育」的父母是一個警醒，相信也會促成社會對「個性化教育」訴求的思考。