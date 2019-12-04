全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

大芬村又被稱為「世界油畫工廠」。圖擷自 《Aljazeera》 分享 facebook 你一定曾在各地看過充滿質感的油畫，那細緻的畫工讓人以為是電腦印刷而成，但事實卻不然，這背後其實是一群畫家靠著苦練和學習，臨摹技術已達到爐火純青的地步……

漫步在觀光景點、旅遊熱區，甚或是生活用品批發、家樂福、IKEA這樣的地方，你一定看過各式各樣的油畫高掛在牆上，等著有緣人帶回家欣賞。這些畫作充滿人像、風景畫、山水畫，雖然平價卻又不失藝術美感，偶爾在點綴家中氛圍的韻味上，有著畫龍點睛的浪漫。

如果買不起藝廊上真正動輒一幅上萬元的名家畫作，這些相對負擔得起的作品，成了許多消費者最好的選擇。

在過去，也許你會認為這些作品全都是由電腦繪畫印刷而成，但實際那畫布上饒富質感的筆觸、厚實的顏料，其實是人工一筆一畫勾勒而成──這是「大芬油畫村」的驚奇，整個村落紮實的繪畫功力，更占據了全世界高達60％的油畫市場。

事實上，複製藝術品一直是個艱鉅的任務，而要在兼顧名畫臨摹上又同時創造出上萬福各異其趣的原創作品，這更不是一般人能肩負的重任。

生產力可觀！世界油畫的重鎮

《Aljazeera》報導，大芬村又被稱為「世界油畫工廠」，自1980年代後期，漸漸成了全世界重要的藝術重鎮。

大芬村其實位於中國（China）廣東省深圳市，而大芬就是市內的一個小社區，核心的重點區域其實僅有0.4平方公里。

然而，在這個村內，卻開滿了大大小小的畫廊，細細地在街頭巷弄中品味，遊客會有種置身於藝術殿堂的洗禮──1200間畫店、60餘家大型美術企業、油畫從業人員8000餘人，可觀的油畫生產力令人讚歎。

在中國，大芬村被譽為「中國油畫第一村」，因為此地是全國油畫最大的直接生產地、交易重鎮，更是世界油畫匯聚到東方的重要集散點。官方估計，光是在2017年一年，繪畫的總產值就已超過40億人民幣（約170億台幣）。

從臨摹起家 造就現今龐大產業鏈

時間回到1989年以前，大芬村其實就是一座再平凡不過的村莊，甚至大部分的地區還處於荒郊僻野、毫無開發的跡象，但香港（Hong Kong）畫家黃江帶著十餘名弟子來到此地，自此開啟了名畫臨摹和批發的生意。因為這裡房租便宜、勞工薪資又低廉。

很有商業頭腦的他，很快地建立起自己獨特的繪畫產業鏈，他們複製梵谷（Vincent van Gogh）、達文西（Leonardo da Vinci）、林布蘭（Rembrandt）等人的作品，由於畫工精緻又頗具質感，很快地便成為外界口耳相傳的佳話。

自此之後，開始愈來愈多酒店、飯店、會議中心和政府機構等客戶訂購他們的畫作，短短20年內，慕名而來的勞工漸漸替此地開拓了嶄新的就業機會，儼然成了繪畫重鎮。

除了最基層的油畫畫家，還有畫框製造者、顏料供應商、畫布商、銷售業務等，當這些人的家人全部舉家搬遷至此時，成了一種孩子在工廠內學習、吃飯，大人在一旁作畫、工作的詭異卻和諧之畫面。

靠著苦練學習 畫工已達爐火純青的地步

在外人看起來，或許你會認為這是一群喜愛繪畫的畫家聚集在此，但事實並不然──不是他們各個都天賦異稟、對油畫充滿天分，其實是因為有利可圖、利潤優渥，才讓愈來愈多人投入這塊領域。

說穿了，其實這些生產油畫的人並非一定是「畫家」，而是技術精良的「畫工」。

甚至，許多工人來到大芬村之前，此生根本沒有拿過畫筆，對藝術也絲毫沒有概念，但他們用精確的筆觸、臨摹的極致，一筆一劃地苦練，造就出每一幅構圖都細緻、絲毫沒有破綻的畫作，許多人臨摹出了成績，開始能夠發揮自己的想像揮灑，自此再造就另一種市場。

不過，油畫村其實也不是沒遇過危機。

工作環境成了最大隱憂

2008年，全球爆發了金融海嘯，西方對畫的需求下降、對藝術的欣賞到達最低的品質，迫使許多業者積極尋覓新管道，甚至改變繪畫風格，祈求中國國內的有錢企業家能買自己的作品，因此有如毛澤東肖像、牡丹花等畫作開始出現。

空間的窘迫也是大芬村面臨的極大問題，雖然名為「村」，但實際上坐落的所在地，就是深圳拔地而起的水泥叢林，工作室就緊湊的匯聚在各大樓內的隔間。

2017年，深圳市政府發布了公告，指大芬村有近150個地點是擁有「嚴重火災隱憂」，為了清除消防安全的毒瘤，許多工作室被迫搬遷，令許多人感到沮喪。

沒有人會知道他們的名字

在大芬村一個個小小的畫室裡，《星夜》、《向日葵》、《有烏鴉的麥田》等名作十分有規律的產生，這些畫作幾乎都會被賣到荷蘭（Netherlands）的梵谷博物館，提供官方紀念品店售予遊客，街頭上的小攤販也會賣他們的作品。

他們精湛的臨摹功夫是他人望其項背的成就，獨特的技法造就了大芬油畫村品質保證的招牌。

但就算這些作品進入了遙遠國度的他人家中，還是不會有人知道，真正的作者究竟是誰

（作者／魯皓平 本文出自2019.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）