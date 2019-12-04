校園霸凌 福建15歲女連2天被扒光上衣、搧耳光、拍視頻

15歲女生遭霸凌！連續兩天被扒光上衣扇耳光 (視頻截圖) 分享 facebook

福建中華技師學院宿舍內，15歲女生小小（化名），日前連續兩天遭五名同學欺凌。小小被扒光上衣、搧耳光、揪頭髮、辱罵……。如今，小小被接回家，她將自己封閉起來，晚上不敢入睡，口中還總是喊著：「媽媽，很疼很疼。」

閩南網報導，該校多名學生證實，學校女生宿舍確實有發生欺凌事件。而該校保安稱，因領導不在，無法接受採訪。目前，福州閩侯縣祥謙派出所已介入調查。

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家屬王女士（化名）說：「她孩子小小11月24日至25日在學校宿舍，連續兩天被人搧耳光，還被逼脫了衣服，拍下視頻凌辱，更有語言上的侮辱。」

對於事件的起因，王女士說，是因為小小跟下舖的女生有點矛盾，因為小小會把衣服丟到下舖去，下舖的同學不滿，便叫朋友幫她出氣。直至25日晚上9時多，學校老師才知道這件事情，通知家長到校將小小接回家。

15歲女生遭霸凌！連續兩天被扒光上衣扇耳光 (取材自海峽都市報) 分享 facebook

王女士說，小小離校回家後，就把自己封閉起來了。她拒絕前往醫院，更害怕回憶起當時的場景。

據報導，記者在該校門口詢問多個學生，他們均表示：「前幾天，他們學校女生宿舍確實有發生欺凌事件，該女生是2019屆的學生。」

「好像是因為宿舍矛盾引起，至於是什麼矛盾，我們也不清楚。」一名不願透露姓名的學生說，目前，小小在宿舍被打的視頻已經在學校傳開，警方也已介入調查。

隨後，記者到學校門口的保安室，向保安詢問領導是否在校，保安稱，領導已經下班，無法接受採訪。保安一直推拖說：「今天是星期五，領導一個禮拜沒回家了，現在肯定回去了。」保安還提醒：「因為之後是周末，領導也不會在。」

派出所民警稱，他們確實有接到該起警情，警方已於27日將涉事女生傳喚到派出所，受害人家屬及打人者家屬等六家長均在所裡協調。

11月30日，一名民警稱，因為涉事女生均是未成年人，無法拘留。經過協調後，他們已要求涉事女生繳納罰款，由家屬帶回進行教育。

報導說，視頻裡其中一名打人的女生，情節較為嚴重，目前正取保候審處理。該案還在進一步調查。

福建中華技師學院官網信息顯示，該院1998年由福建省中華職業教育社創辦。2005年成為省級重點學校，連續八年招生全省第一；2008年升格為國家級重點技工院校。現有在籍學生5000餘人，高級工及預備技師班學生近900人。