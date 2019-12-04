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高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25香港01 記者李納德／報導

遼寧瀋陽一棟大樓5樓外層的保溫材質起火，只過了6分鐘就燒到頂樓。圖擷自Youtu...
遼寧瀋陽一棟大樓5樓外層的保溫材質起火，只過了6分鐘就燒到頂樓。圖擷自Youtube
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大廈起火幾分鐘，火勢由低層燒到頂樓，到底出了甚麼問題？遼寧瀋陽渾南區一棟住宅大廈昨晚（2日）發生大火，25層樓外牆被燒焦。火勢蔓延極快，起火地點是5樓外牆，但短短6分鐘大火已燒到樓頂部分，當地消防出動了47輛消防車及235名消防員救援。網民關注樓宇外層保溫物料不耐燃的問題，更嚴重的是，住宅小區內的消防通道竟被私家車阻塞，阻礙救援，幸好目前未傳出傷亡，惟有市民找到該名堵塞消防通道的車主，他居然高呼：「樓上着火跟我有什麼關係」令網民震怒。

據目擊者說法，火勢出現於昨晚約9時50分，大廈5樓外牆先起火，一開始只有一點小火，很快已經燒至頂樓，其後頂樓部分火勢最猛，相信是燒着了大牆外牆的保溫層，外牆及保溫物料不停掉落。現場消防車全停在樓下，不知為何駛不進去，樓頂還發生類似爆炸情況。至晚上11時左右，火勢漸漸減弱。

有內地傳媒訪問大廈居民，他說起火時居民不知道發生什麼事，聞到一點糊味，開門看見很多濃煙，因為還可以看到路所以馬上就跑，想起有鄰居家中有小孩，連忙敲他們的門，但半小時都沒人應門，現場的煙愈來愈大，已經逃不出去，只有躲回屋內等待救援，幸好最終消防員上門把他們救出。

沈陽市渾南區應急管理局工作人員稱，事件起因是大廈外牆保溫層着火，原本只是5樓一戶窗口外牆保溫層起火，由於離樓體最近的消防通道出口被停泊車輛堵塞消防車道，導致消防車無法出入，未能在起火初期階段控制火情，物業未做好協調接應，讓消防車從從其他出入口進入，終造成外牆保溫層大面積起火，「6分鐘就流竄到樓頂」。

沈陽消防稱，昨晚9時許接報該大廈的外牆保溫層物料起火，隨即出動了47輛消防車及235名消防員救援，消防員到場後逐層搜救，暫無人員傷亡，起火建築共25層，起火位置是5樓及以上外牆。

由於離大廈最近的消防車道被私家車阻塞，令大批消防車無法即時駛入火場，有現場人士拍到，許多居民包圍一名疑似停車車主質問，但該名車主竟反駁稱「樓上着火跟我有什麼關係」、「你防火道只有一個嗎？」，不少微博網民質疑，「那些堵消防通道的就是謀殺」。

網民看完大火影片嘆道：「全國各地的樓，一着火就是燒烤架，木板的燃燒速度，會讓你大吃一驚，但是全國各地都在用。為什麼，因為便宜。」又有提到外牆的保溫層為何沒阻燃要求，「這麼貴的房子，保溫層不是阻燃的！你說諷刺不」。

有居民找到泊車阻塞消防通道的車主，他反駁：「他樓上着火跟我有關係嗎？」。圖擷自Y...
有居民找到泊車阻塞消防通道的車主，他反駁：「他樓上着火跟我有關係嗎？」。圖擷自Youtube
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文章授權轉載自《香港01》

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