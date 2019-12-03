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內蒙首例鼠疫患者 疑自家農場挖土感染

2019-12-03 22:57中央社 北京3日電

中國近日首次披露內蒙3例鼠疫病例詳情，其中來京就診的兩名原發性肺鼠疫患者為夫妻，丈夫可能挖土時吸入鼠疫菌而感染，妻子則是被丈夫傳染；另名患者是給死野兔剝皮而染病。

陸媒新京報網今晚報導，中國疾控中心日前上線的英文版週報首次披露內蒙古3例鼠疫病例詳情。報告提到，前兩例患者和第3例患者之間沒有流行病學關聯；北京市和內蒙共有447名直接接觸者被隔離觀察，截至11月21日，所有觀察都已結束。

報告並顯示，過去5年，內蒙古鼠疫自然疫源地的動物疫情一直很活躍，今年發生了劇烈的動物疫情流行，老鼠數量眾多

北京市衛生健康委員會於11月12日通報2例鼠疫病例，引發全城關注。

通報說，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗兩人經專家會診，確診為肺鼠疫病例，患者在北京市朝陽區相關醫療機構救治。

中國疾病預防控制中心的報告提到，這是中共建政以來，第一例輸入大城市的肺鼠疫病例。

報告指出，患者A是43歲的男性牧民，患者B是A的46歲妻子。兩人住在內蒙草原一所獨立房屋，患者A最有可能在自家農場挖土時吸入帶有鼠疫菌的氣溶膠而感染。當地是鼠疫自然疫源地，長爪沙鼠是鼠疫的主要宿主；患者B則很可能與丈夫接觸而被傳染。

據表示，肺鼠疫患者或動物呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，可經由呼吸、咳嗽將鼠疫菌排入周圍空氣中，形成細菌微粒及氣溶膠，造成肺鼠疫傳播。

中國疾控中心在報告中也提到，大多數人傳人鼠疫病例是由感染鼠疫的跳蚤叮咬導致，但也可透過處理感染的動物並吸入傳染性氣溶膠而染病。

前述兩名患者11月12日確診後，距離130公里遠的內蒙古烏蘭察布市化德縣，於11月16日通報了另一例鼠疫病例，患者來自內蒙自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場，專家確診為腺鼠疫病例。

報告顯示，這名55歲患者C生活的化德縣也是鼠疫自然疫源地。發病前曾經吃了在野外發現的野兔。

除了這3例病例，內蒙官方11月27日晚間公布新增1例腺鼠疫確診個案，患者為烏蘭察布市四子王旗牧民，發病前曾在鼠疫疫源區活動，公布時病情平穩並於當地醫院隔離治療。

此外，陸媒稍早前也報導，甘肅酒泉市9月時曾出現1例死亡病例。

患者內蒙古北京

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