哈爾濱亞布力滑雪節重啟 狂歡170天

2019-12-04 00:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



時隔5年，第17屆亞布力滑雪節日前已在黑龍江省哈爾濱市亞布力陽光度假村滑雪場重新啟動。作為亞布力史上最長一屆滑雪節，主辦方推出四個主題月、十餘項冰雪活動，以全新形象展現「中國的達沃斯，世界的亞布力」。 大陸北方天氣已至零度，在最北的黑龍江漠河北極村，冰雪旅館吸引遊客。遊客鑽進冰雪旅館的睡袋中體驗極寒睡眠。 中新社 分享 facebook

中新社報導，亞布力是中國大眾滑雪旅遊產業發祥地，在此創辦的滑雪節初始于1998年，中止于2014年。今冬，恢復舉辦的亞布力滑雪節首次推出專屬的「170」滑雪符號，依託最長達170天的雪期，推出170天冰雪體育賽事和文化活動，營造170天冰雪狂歡。 在當天開幕式上，中國越野滑雪運動員、亞冬會冠軍滿丹丹被正式授予第17屆亞布力滑雪節形象大使榮譽稱號，亞布力吉祥物「麅仔」首次亮相，一系列全新文旅IP契合本屆滑雪節「激情、歡樂、融合、發展」主題。

亞布力今冬雪季從2019年11月1日至2020年3月20日歷時五個月，陸續舉辦初冬熱身滑雪月、隆冬發燒滑雪月、春節黃金滑雪月、春天活力滑雪月共四個主題活動月，期間將推出十餘項冰雪活動。

今冬，亞布力滑雪旅遊度假區新開通了哈爾濱站至亞布力南站的旅遊專列，將引進冰城航空直升機旅遊項目，開通亞布力至雪鄉、哈爾濱的空中觀光服務，增加接駁車車次、免費擺渡車，從而提升遊客的出行效率。

為提升亞布力滑雪旅遊度假區服務品質，今年雪季，亞布力滑雪旅遊度假區各大雪場「化零為整」，正式由亞布力陽光度假村統一經營、統一管理、統一營銷，同時完善了「三山聯網」雪道和纜車系統，讓遊客一卡在手、滑遍三山的體驗度更高。