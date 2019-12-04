打通貧困區 陸高鐵1周5通車

2019-12-04 00:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年年底大陸又開通多條高速鐵路。大陸高速鐵路網不斷擴大，已從「四縱四橫」向「八縱八橫」發展布局，尤其一個個連片特困地區逐漸被高鐵惠及，高鐵網正在把偏遠貧困地區的諸多資源，托舉到全國市場中。 武漢至十堰高鐵開通運營，將大大挹注貧困縣的經濟發展。圖為漢十高鐵試運行期間，一趟列車從丹江口水庫上駛過。 新華社 分享 facebook

最近開通的高鐵，12月1日開通的有河南鄭州至湖北襄陽（389公里）；河南鄭州至安徽阜陽（276公里）；河南商邱至安徽合肥（378公里）。

11月29日開通的是湖北武漢至湖北十堰高鐵（399公里）。11月26日開通的是，山東日照至曲阜（237公里）。

還有可望在年底前通車的有江西南昌至贛州（416公里）；貴州貴陽至湖南張家界、常德高鐵（339公里）；四川宜賓至貴州貴陽高鐵（650公里）；北京至張家口的京張高鐵（174公里）。 大陸高鐵開通都讓沿線民眾歡欣鼓舞，圖為11月26日「日蘭高鐵日曲段」開通後，沂蒙紅嫂在車廂內高唱「沂蒙山小調」。 中新社 分享 facebook

新近開通的高鐵多半行經農村或偏鄉或早年的紅色老區的貧困區，例如黔張常高鐵行經武陵山片區；日蘭高鐵行經沂蒙革命老區；昌贛高鐵行經早年的中央蘇區；川黔高鐵行經偏遠山區等。這些線路的開通結束很多沒有高鐵甚至是鐵路的歷史，加速貧困區脫貧。

例如漢十高鐵中丹江口市，丹江口地處秦巴山區腹地，是南水北調中線工程調水源頭，集山區、老區、庫區於一體。丹江口歷經南水北調中線兩期工程，大面積土地被淹沒，兩次搬遷人口累計數十萬，貧困根源十分特殊。

由於既不接高速公路，又不通鐵路，過去青壯年都在外打工，現在，在高鐵丹江口站周遭的餐飲商店已一間一間的開。漢十高鐵還經過炎帝神農故里隨州、三國歷史文化名城襄陽、道教聖地武當山等地，加快鄂西北旅遊資源開發、秦巴山湖北片區脫貧致富帶來了新契機。

未來漢十高鐵延伸到西安後，鄂西北與中國西北聯通會更方便，經濟社會效益會更大。「高鐵經過的各地就像是當地的一座金山。」

「高鐵是區域平衡發展最有效的工具之一。」北京交通大學教授賈利民說，高鐵開通，讓經濟要素高速流動起來，一些因交通閉塞而經濟落後的「洼地」正在崛起。以國家重點扶貧地區貴州為例，近年貴州地區生產總值增速等多項經濟指標居全國前列，高鐵開通帶來生產生活方式和經濟運行效率的深刻變革被認為是重要原因之一。

2014年貴廣高鐵開通後，貴州旅遊業邁入高鐵時代。近年來，赴貴州遊客數量、貴州全省旅遊總收入年均增長均在30%以上。2018年，貴州旅遊人數增速居全國第一，高鐵和民航進出旅客突破1億人次。

又如2017年，中國首條穿越秦嶺的西成高鐵開通，讓流傳千年的「蜀道難」嘆息成為歷史。西成高鐵開通後一年的時間裡，總人口不到4萬人的陜西省佛坪縣就迎來了147.7萬餘人次的旅客，旅遊收入達5.44億元，分別同比增長43.85%和26.22%。