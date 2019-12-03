豪宅廣告稱毗鄰濕地公園 到現場才知竟是「屍地公園」

2019-12-03 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



江西省南昌市南昌縣「新旅明樾灣」小區有業主表示，發現今年5月買的預售屋，樓盤周邊竟全是墓地，而墓碑數量粗略估算多達數百座。該小區的售樓廣告以毗鄰濕地公園廣為招徠，業主發現原來公園竟是夜總會的「屍地公園」。

有業主在網路指出，最初建商以「坐擁千畝象湖濕地公園」作爲宣傳及賣點，吸引消費者購買，而房產銷售人員亦曾表示，「交屋的時候，公園也可以同時交付使用」。另有業主指出，買樓前曾到樓盤實地視察，但由於附近設有圍籬，故當時沒發現大量墓地，直至近日有人以航拍機拍攝樓盤附近環境，才驚覺「濕地」變「屍地」，「公園」變「公墓」。不少業主表示，買房的時候根本不知道以上情況，紛紛要求退房或把墳地遷走。

據中新網報導，該墓園是南昌市南昌縣東新鄉河下村村民的集體墓地，於2016年遷移至此，較房地產建案的開發時間更早。有市民質疑，若樓盤周圍早有墓地，為何建商還要將「濕地公園」作爲賣點？建商解釋，因南昌縣住房和城鄉建設局在2018年公示的「南昌縣沿江片區城市設計方案」中，明確規劃文山二路以南爲公園綠地，故在樓盤銷售時宣稱「毗鄰千畝濕地公園」。

現在開發商已經向當地相關部門發函，請求進行協調將墓園進行遷移。南昌縣政府則回覆開發商稱，將在一至兩周內回覆。至於樓盤是否對消費者存在「虛假宣傳」的情況，南昌市南昌縣市場監督管理執法稽查局則指，執法部門已經介入事件，未來將根據業主提供的資料作進一步調查。

事實上，大陸買房不時有「中伏」情況，此前亦有大陸媒體報道，湖南省長沙市天心區北辰中央公園小區交樓後，業主發現小區的綠化及公共設施與預期相差甚遠，大量鋪設人工「植草磚」當做綠化地，「人工湖」更是由塑膠製作，根本沒有一滴水，還用油漆畫了幾條魚作裝飾，令許多業主非常不滿。