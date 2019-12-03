愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39 聯合新聞網 綜合報導



王婦遭到鄰居企圖性侵。示意圖／ingimage 分享 facebook

中國河南省平頂山市日前發生一起「性侵羅生門」，有對農家夫妻結婚30年，劉姓丈夫從工作崗位下班回家，遠處便聽見哭喊聲，打開門驚見鄰居騎在妻子身上，盛怒之下拿出棍棒狂歐對方並要求私下簽署認罪書，卻因此舉被警方逮捕至今仍未被釋放，讓妻子相當難過無助；而性侵疑犯則被懷疑與當地政府關係密切。

綜合陸媒報導，事情發生在今年9月，54歲的王姓婦人因和丈夫吵架，於是當日便不跟丈夫到農田工作，沒想到卻發生憾事。王婦在家中時聽到有人開門進屋的聲音，以為是老公回家，但因為還在氣頭上所以沒上前應門。

對方進門後直接走進臥房，不僅把手搭在王婦身上，甚至脫去女方的褲子。這時王婦才發覺不對勁，轉頭一看才發現這人並非自己的丈夫，居然是隔壁年紀超過70歲的楊姓男子，嚇的放聲求救。楊男見狀後只好心不甘情不願的離開，卻又在下午再度返回，不顧手中還抱著孫子的王婦，立刻把身體壓在對方身上打算硬來，口中還念念有詞「就一次、就一次！」讓她嚇傻哭喊，連孫子都被吵醒，才又嚇跑了楊男。

事後，楊男表示自己想對王婦致歉，因此又約了見面，沒想到說沒幾句話，色心大起的楊男再伸狼爪，而王婦在崩潰逃跑中不慎跌倒，讓男子有機可趁，立刻上前騎在她身上撕扯衣服，此幕正好被返家的劉姓丈夫目睹，氣得拿起棍子朝楊男狂毆，打到對方跪地求饒。

劉男原想報警處理，卻抵不過楊姓鄰居的苦苦哀求，同意「不聲張事件」，但對方必須寫下保證書，承認自己連續的3次犯行，且保證再也不糾纏王姓婦人。以為事件就此落幕，沒想到才過幾天，警方便上門報到，以涉嫌故意傷害罪帶走了劉男，至今未獲釋放。

丈夫不在的期間，楊男家屬甚至上門逼迫王女簽下說明書，要她承認對方只是在「開玩笑」，要求放棄追究法律責任。針對此案，當地警方指出，劉男和涉嫌強制猥褻的楊姓男子都已被拘捕，案件仍在進一步審理當中。

事實上，涉嫌性侵的楊姓男子在村中風評差勁，經常騷擾其他婦女，亦有傳言指楊男與當區政府人員交情非比尋常，因此案情發展對劉男及其妻相當不利。