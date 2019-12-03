留美生變跨國軍火商 家藏大量槍械

2019-12-03 17:22 世界日報 中國新聞組／北京3日電



武漢海關日前批露了一起特大走私販賣槍枝的案件，警方收繳了各類槍枝46支，還有上百件制式槍枝核心配件。警方分析，通常這種槍械走私都與黑社會有關，但經過追查，這起案件的主謀居然是一位曾留學美國的軍火迷研究生。

綜合媒體報導，2017年8月，漢口北的天河空港國際郵件互換局海關監管中心用X光掃描郵件，發現一件從美國佛羅里達州發往武漢的包裹並不正常，包裹申報是「玩具車」，X光影像中卻出現疑似步槍槍膛蓋和配件的物品。海關檢索同一發貨人，找到來自佛州的另外兩件包裹，同樣於玩具車內藏匿了槍枝部件。

鑒定後發現，這批槍枝零部件屬於「美國制式某知名品牌火藥槍枝部件」，均由專業軍火商鍛造。一旦合成組裝好，則成為美國軍警的標配。

警方為了抓到幕後主腦，請郵政部門對包裹予以放行，20多名員警兵分三路布控地點，盯死取件人。不到中午就抓獲兩名嫌犯，不過最關鍵的一件，被認為屬於主謀的包裹卻遲遲沒有人領取。這件送往武漢某知名大學的包裹，直到下午5點，一名長相斯文的中年男子才來簽收。經詢問，他表示自己是大學副教授，包裹是幫學生黃某取的。黃某兩天前從美國回武漢，在家倒時差。

警方來到黃某家中，大家驚呆了，這簡直就是一個小型「軍火庫」：共有疑似槍支29支、彈夾44個、BB彈若干，還有若干未裝配的槍支器械。

經調查，主犯黃某是武昌某大學建設規畫系2014級研究生，父母均是該校教職工，從小喜歡玩槍，是個「軍火迷」，曾到美國佛羅里達大學學習一年。因在美開支較大，黃遂產生了向國內販賣槍支及配件的念頭，並由此牟利。今年3月，六名主犯被武漢市中院分別作出一審定罪判決。