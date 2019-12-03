母想見最後一面 失聯20年的北大博士後在美回7個字

2019-12-03 17:16 世界日報 中國新聞組／北京3日電



江蘇常州77歲老人郭巧娣的小兒子王永強，20年前出國深造後就杳無音訊，如今老人彌留之際，最大心願就是見見他。消息曝光後，王永強請他舅舅轉達：希望家人不要再透過媒體尋找他。而對於是否會和母親相見的問題，他只答覆了七個字：「清官難斷家務事。」

北京青年報報導，1969年生的王永強在蘇州大學研究生畢業後考取中科院物理博士、北大物理博士後，父親靠賣老鼠藥供他念書。

1999年3月，已在北大讀博士後的王永強給家裡打電話，說準備和女友出國去日本學習交流，一年還可賺到人民幣18萬（約2.5萬美元）。

王永強的舅舅郭學武說，他到北京去看王永強，王帶他去見他女朋友時，叮嚀他：「不要和他女朋友提家裡面條件不好的事情。」

據報導，王永強家人說，在去往日本前不久，王永強和女友在北京結婚，當時家人希望到北京參加婚禮，但王永強表示距離太遠，不希望家人太辛苦而婉拒了。1999年4月，王永強和妻子前往日本。

1999年，王永強父母身體不好，一直需要吃藥，但家裡沒什麼經濟收入，當年8月份，王母給兒子打一通電話，讓他寄一點錢給家裡，當說出這個需求後，王永強就說以後不要再和他聯繫了，然後就掛斷電話。那也是他最後一次和家裡聯繫。

報導說，王父後來託人多方打聽兒子下落，但一直未能和兒子聯繫上。後來想，他可能是怕說了自己的家境影響工作，就沒有再過多地去尋找。

2019年下半年，王永強母親的身體越來越差，腎病嚴重，醫生說已到病危階段。

荔枝新聞報導，最近幾天，「病危老母親盼見兒子最後一面」的消息獲廣泛關注。很多熱心網友提供很多相關信息。

有網友在美國社交網路上發現，在亞特蘭大工作生活的「Wang Yongqiang」各方面的信息資料，都與老人的兒子王永強高度吻合。對此，老人的家人透過越洋電話給「Wang Yongqiang」留言，希望得到積極回應。

近日，這位亞特蘭大的「Wang Yongqiang」終於有了回應。

郭學武表示，魏村派出所一位工作人員與他取得聯繫，稱他的親戚在美國和王永強熟識。王永強請他向小舅舅郭學武轉達如下信息：希望家人不要再透過媒體尋找他。而對於是否會和母親相見的問題，他只答覆了七個字：「清官難斷家務事。」

報導稱，郭學武和王永強的親人們對此表示：失望至極。