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還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48世界日報 中國新聞組╱上海3日電

南京男孩何宜德3歲時在美國紐約雪地裡裸體跑步走紅，人稱「裸跑弟」，現年11歲的他2日拿著南京大學銷售管理專業自考成績單，通過了江蘇省教育考試院的當面審核，這意謂著他的大學專科已順利畢業，創造了中國自考史上最小年齡畢業生的紀錄。

此前自考辦工作人員一度懷疑電腦審核程序出了問題，特地打電話求證，得知年齡無誤後連呼「太神了」。

揚子晚報報導，何宜德2008年2月11日出生，因為早產3個月，體質較弱，伴隨多種疾病。父親對他從小就採取超乎尋常的體能鍛煉。3歲時，他在美國紐約郊外冰天雪地裡裸體跑步，照片在網上意外走紅，人稱「裸跑弟」，從此開始了具有傳奇色彩的童年：4歲獨自駕駛帆船出海；5歲開飛機；7歲出版自傳；8歲徒步「死亡之海」羅布泊；9歲小學畢業，比同齡孩子快了三年。

小學畢業後，何宜德沒有上初中，而是在他父親創辦的「鷹爸公學」自學。他2017年2月參加南京大學銷售管理專科自考，共18門課程，通過兩年半努力全部通過。記者從他的成績單上看到，每門課程百分制，他的平均分為70.3分，商務交流、基礎會計學、網絡營銷與策畫成績分別為84分、83分、82分。

據報導，面對成年人都畏難的自學考試，小小年紀的他怎麼「啃」得下來？據了解，他主要在網上找學習課件自學。

他的一天作息時間表是這樣的：早上6點起床、晨跑、晨讀；早飯後開始自學，閱讀教材，戴上耳機聽網路名師講授，不懂的地方反覆聽，做配套練習題；午飯後午休一小時，下午的體能課是重頭戲，在大操場上跑圈，每隔兩天進行10公里拉練；晚飯後上兩節自習課；9點上床睡覺。

報導說，拿到大專文憑後，何宜德將全力投入本科段自學。此前他已參加南京大學人力資源管理的本科專業自考學習，共15門課程，目前已通過9門考試，按計畫最快2020年4月考完全部課程。

南京男孩何宜德3歲時在美國紐約雪地裡裸體跑步走紅，人稱「裸跑弟」，現年11歲的他...
南京男孩何宜德3歲時在美國紐約雪地裡裸體跑步走紅，人稱「裸跑弟」，現年11歲的他2日拿著南京大學銷售管理專業自考成績單，通過了江蘇省教育考試院的當面審核，這意謂著他的大學專科已順利畢業，創造了中國自考史上最小年齡畢業生的紀錄。圖取自揚子晚報
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南京男孩何宜德3歲時在美國紐約雪地裡裸體跑步走紅，人稱「裸跑弟」，現年11歲的他...
南京男孩何宜德3歲時在美國紐約雪地裡裸體跑步走紅，人稱「裸跑弟」，現年11歲的他2日拿著南京大學銷售管理專業自考成績單，通過了江蘇省教育考試院的當面審核，這意謂著他的大學專科已順利畢業，創造了中國自考史上最小年齡畢業生的紀錄。 圖取自微博
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