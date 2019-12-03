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高以翔驟逝 陸媒討論娛樂業8小時工作制可能性

2019-12-03 11:14聯合報 記者許依晨／即時報導

台灣演員高以翔在參與拍攝實境追跑真人秀節目《追我吧》時，突發心源性猝死，這一事件引發熱議綿延數天，高以翔之死變成一樁公眾事件。中國青年報以「高以翔的個體犧牲為何觸發集體焦慮」為題報導，指中國娛樂業是時候考慮引進其他一些國家影視業嚴格執行的「8小時工作制」了。

報導稱，總結看來，網友的呼籲主要在以下幾點：要求節目製作方道歉、賠償，希望節目停播，反思藝人過勞死背後殘酷的節目製作形態。

報導說，一定程度上，高以翔猝死揭開了國內娛樂圈風光背後藝人真實的生存狀況，除了少數幾位重點明星，其他明星真有可能普遍存在以透支體力與精力換取曝光與收入的可能。此外，在綜藝的黃金時期已過，走向衰落的時候，為了強化競爭力，製作方以縮短拍攝時間、節約製作成本為目的趕工拍攝，更是加重了明星的勞動負擔。

報導表示，正是在這樣的背景下，高以翔成為真人秀節目即將崩斷弦之前的犧牲者，網友呼籲節目停播的堅定態度，除了想要為高以翔討一個公道，何嘗不是想要表達內心對綜藝真人秀令人厭煩一面的真實想法？

報導指出，高以翔是一枚石子，他用自己的去世激起了一片巨浪，如果行業不能通過這個事件得到一些教訓、做出系統性的改變，而只是把此事當成個例看待，覺得多配備幾名救護人員或幾套急救設施就能解決問題的話，還會有無數人處在高度緊張的狀態，健康權與休息權沒法得到保障。

文章最後說，娛樂業最重要的功能是給受眾提供輕鬆與愉悅，因此這決定行業本身最好別做得那麼苦難深重，要以創意、創新以及優質內容見長，中國娛樂業是時候考慮引進其他一些國家影視業嚴格執行的「8小時工作制」了。

圖／報系資料照、擷自youtube
圖／報系資料照、擷自youtube
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