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開羅直航杭州 首飛

2019-12-03 00:03聯合報 中新社

中國杭州開通埃及開羅直航航線，首架從開羅飛往杭州的直航航班MS953日前降落在杭州蕭山國際機場。該航線由埃及航空公司787-9夢想客機執飛，航程約11小時。

中新社
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埃及航空航線機場

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