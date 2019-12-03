親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

長三角9城市 實現一票通車

2019-12-03 00:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2018年12月1日，第一張長三角地鐵「通票」在上海、杭州、寧波三地誕生。此後，與支付寶區塊鏈技術相結合的上海地鐵加速建設，長三角交通一體化的大圖逐漸展開。

中新社報導，上海地鐵日前公布長三角城市軌道交通二維碼互聯互通一周年成績單：長三角上海、杭州、寧波、溫州、合肥、南京、蘇州、無錫、徐州（12月1日起）9城市民及廈門、青島共計全國11城已全線實現一票乘車，覆蓋1842公里。

目前，長三角9城市民只需要用當地地鐵APP，就能在其他8個城市掃碼過閘機。過去近一年，長三角地鐵互聯互通累計服務近300萬人次，紙質單程票購買率降低20%，節省乘客排隊時間50萬小時。

上海軌道交通信息管理中心主任金濤說，長三角城市群聯繫緊密，人才流動多、經濟產業聯通緊密，跨城出行需求多。過去一地一卡，現在一個手機全搞定，給老百姓帶來切實的便利。

跨省出行最大難點在於異地票務結算。隨著支付寶區塊鏈技術的大範圍應用，城市間的地鐵票務結算也隨著滴的一聲實時完成。區塊鏈記載了所有的跨城交易且不可篡改，因此每個城市地鐵公司都能從鏈上獲取對應乘車的區段、價格，實現自動秒級結算。

「長三角地鐵互聯互通，是支付寶發揮數字技術優勢、助力數字長三角建設的重要成果」。螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟表示，以區塊鏈技術為代表的數字經濟正成為長三角高質量一體化發展的新動能，成為數字經濟的基礎設施。

上海地鐵表示，預計12月下旬常州、蘭州兩大城市也將加入陣營，進一步推進全國軌道交通二維碼一體化發展。

上海區塊鏈技術

相關新聞

長三角一體化 目標2025成形

2019-12-03 00:04

出入境證件認證 31省、新疆開通

2019-12-03 00:05

中川城際鐵路 實行電子客票

2019-12-03 00:05

開羅直航杭州 首飛

2019-12-03 00:03

陸今年十大流行語 「檸檬精」、「硬核」你知道幾個？

2019-12-02 16:43

陸手機新用戶強制實施人臉辨識 人民憂更集中監控

2019-12-02 16:34

廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困…家屬質疑還沒救人先填洞

2019-12-02 14:45

中國新規上路 辦手機先掃臉

2019-12-02 13:15

總值60萬名牌衣染豉油漬 快遞僅允賠8千

2019-12-02 13:06

陸媒曝騰登科技導彈無人機 與順豐合作無人機速遞

2019-12-02 12:06

澳洲外長稱楊恆均每日被審問 手腳被鎖　

2019-12-02 11:03

陸大媽擺pose 5人向趵突泉吐口水

2019-12-02 10:15

氣候暖濕化 青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

三星堆青銅縱目面具 活起來

2019-12-02 01:30

大陸湖泊面積 西增東減

2019-12-02 01:30

兩岸微流行／北京追初雪 8萬人擠故宮

2019-12-01 23:50

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

校友回饋母校 校慶送10頭肥豬

2019-12-01 17:23

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

直播砸錢買流量 消費者未必埋單

2019-12-01 17:23

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

北京瞭望／嚴禁暖器燒煤 北京空氣好了

2019-12-01 00:10

200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38

「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00
看更多

熱門文章

虧損止不住 香港航空恐被吊銷執照

2019-12-02 14:05

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

香港陷反送中抗議 移居台灣尋覓新生活港人激增

2019-12-02 19:04

陸祭出對美反制 環時接著提醒：共軍駐紮在香港

2019-12-02 20:19

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

陸外交部評倫敦恐襲：若發生在中國，英美媒會報成鬥士

2019-12-02 16:20

陸今年十大流行語 「檸檬精」、「硬核」你知道幾個？

2019-12-02 16:43

同等待遇再添一例 明年起港澳台居民可在大陸參加社保

2019-12-02 14:50

陸暫停審批美軍艦赴港休整申請 環時：這是中方第一波反制

2019-12-02 20:11

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

澳洲外長稱楊恆均每日被審問 手腳被鎖　

2019-12-02 11:03

習近平控美干涉中俄內部事務 威脅主權安全

2019-12-02 19:23

氣候暖濕化 青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31

台灣居民明年元旦起正式納參社保

2019-12-02 14:48

陸大媽擺pose 5人向趵突泉吐口水

2019-12-02 10:15

陸媒曝騰登科技導彈無人機 與順豐合作無人機速遞

2019-12-02 12:06

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

香港廣告界中環集會 今起罷工5日

2019-12-02 16:07

抹黑民眾 港警改新聞稿被踢爆

2019-12-02 11:51

遇害烏龍 浙江訪美女教師失聯原來手機信號不穩

2019-12-02 09:50

娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16

男童墜樓遭鋼筋貫穿全身 大難不死因剛好心臟收縮

2019-12-02 22:22

川普簽香港法案 人民日報：美國為香港局勢火上澆油

2019-12-02 11:28

台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18

繼續「和你Lunch」 香港示威者太古長沙灣遊行

2019-12-02 16:23

總值60萬名牌衣染豉油漬 快遞僅允賠8千

2019-12-02 13:06

王岐山重申不稱霸：中國是多邊主義的踐行者與捍衛者

2019-12-02 16:42

已在港澳台參加當地社保 可不參保大陸養老和失業保險

2019-12-02 16:05

澳門政府新團隊亮相 賀一誠：用人標準首要愛國愛澳

2019-12-02 12:32

中資靠山鬆動 香港航空財務惡化執照恐不保

2019-12-02 18:26

8萬人擠北京故宮追初雪 皇城穿古裝擺拍玩「穿越」

2019-12-02 14:43

她隆鼻失敗留疤 院方竟回「用遮瑕膏蓋一蓋」

2019-12-02 12:17

被加國拘押一年 孟晚舟發公開信外賣小哥都為華為加油

2019-12-02 10:57

學者：中國在全球擴張激起抵抗 香港首當其衝

2019-12-02 21:59

大陸湖泊面積 西增東減

2019-12-02 01:30

廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困…家屬質疑還沒救人先填洞

2019-12-02 14:45

陸暫停美艦機赴港休整 專家：軍事上沒影響

2019-12-02 17:06

中國新規上路 辦手機先掃臉

2019-12-02 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top