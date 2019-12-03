長三角9城市 實現一票通車

2019-12-03 00:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年12月1日，第一張長三角地鐵「通票」在上海、杭州、寧波三地誕生。此後，與支付寶區塊鏈技術相結合的上海地鐵加速建設，長三角交通一體化的大圖逐漸展開。

中新社報導，上海地鐵日前公布長三角城市軌道交通二維碼互聯互通一周年成績單：長三角上海、杭州、寧波、溫州、合肥、南京、蘇州、無錫、徐州（12月1日起）9城市民及廈門、青島共計全國11城已全線實現一票乘車，覆蓋1842公里。

目前，長三角9城市民只需要用當地地鐵APP，就能在其他8個城市掃碼過閘機。過去近一年，長三角地鐵互聯互通累計服務近300萬人次，紙質單程票購買率降低20%，節省乘客排隊時間50萬小時。

上海軌道交通信息管理中心主任金濤說，長三角城市群聯繫緊密，人才流動多、經濟產業聯通緊密，跨城出行需求多。過去一地一卡，現在一個手機全搞定，給老百姓帶來切實的便利。

跨省出行最大難點在於異地票務結算。隨著支付寶區塊鏈技術的大範圍應用，城市間的地鐵票務結算也隨著滴的一聲實時完成。區塊鏈記載了所有的跨城交易且不可篡改，因此每個城市地鐵公司都能從鏈上獲取對應乘車的區段、價格，實現自動秒級結算。

「長三角地鐵互聯互通，是支付寶發揮數字技術優勢、助力數字長三角建設的重要成果」。螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟表示，以區塊鏈技術為代表的數字經濟正成為長三角高質量一體化發展的新動能，成為數字經濟的基礎設施。

上海地鐵表示，預計12月下旬常州、蘭州兩大城市也將加入陣營，進一步推進全國軌道交通二維碼一體化發展。