陸手機新用戶強制實施人臉辨識 人民憂更集中監控

2019-12-02 16:34 世界日報 中國新聞組╱綜合1日電



人臉辨識技術正在越來越多國家的金融、電子商務、安全防務、娛樂等領域推廣應用。圖為今年5月在福建舉行的數位中國展示會上的人臉辨識技術。 路透社 分享 facebook

中國從12月1日起，要求電信運營商搜集註冊新手機服務用戶的面部掃瞄信息，並在實體渠道全面實施人像比對技術措施，確保電話入網時人、證一致。北京當局說，此舉旨在「保障公民網絡空間合法權益」。

人臉辨識是對人臉特徵進行分析計算並進行身分識別的一種生物識別技術。它基於人的臉部特徵，對輸入的人臉圖像或視頻流作識別，從而識別每個人臉的身分。

這一技術正在越來越多國家的金融、電子商務、安全防務、娛樂等領域推廣應用。中國是世界上人臉辨識技術發展和運用最快的國家。

新用戶人像比對 轉頭眨眼睛

中國聯通的一名客服人員在接受法新社採訪時說，對手機新用戶實名登記人像比對時，要求用戶轉動頭部，眨眨眼睛。

中國從2013年起，便開始要求手機實名制。在此之前，中國已經採用人臉辨識技術，對諸如乘坐地鐵的人員實施乘客分類安檢。隨著技術的進步，中國逐步將人臉辨識技術這一人工智慧技術運用到超市結帳、人員監控等方面，使得核實中國數以億計的互聯網用戶的身分更為容易。

中國工業和信息部又在今年9月發出《關於進一步做好電話用戶實名登記管理有關工作的通知》，要求電信運營商運用人工智慧等技術手段，在手機用戶人像比對一致後方可辦理入網手續。

通知指出，實施人像比對技術措施，可以深入防範治理二次倒賣電話卡，積極防範用戶名下不知情辦卡，切實維護群眾的合法權益。

中國社交媒體用戶對「全面實施人像比對技術措施」反應不一。有些人擔心他們的生物特徵數據會被洩露或者轉賣。也有人認為，這是當局在進一步加緊控制。

牛津大學中國人工智能研究者傑弗瑞．丁(Jeffrey Ding)說，中國擺脫匿名電話號碼和互聯網帳戶的動機之一，是提高網絡安全性，並減少網絡詐欺事件。但他也說，另一可能的動機是政府能更好地追蹤用戶，集中監控每個用戶的手機，至少是當局現在的打算。

演唱會人臉辨識 抓到通緝犯

法新社報導，雖然研究人員發出與搜集人臉辨識數據有關的個人隱私風險的警告，但是消費者基本上對實施這種新措施表示接受。

目前北京當局已經將人臉辨識技術廣泛運用到監視系統中。有媒體曾報導，在某個演唱會入口處設置的人像識別系統，幫助中國警方從6萬多名觀眾中識別並抓獲了一名在逃犯。

當局還在新疆各地安裝監控攝像頭，使用人臉辨識技術，監視和追蹤維吾爾族穆斯林。

今年11月初，中國一家法庭首次審理了涉及人臉辨識技術應用的民事案件。杭州一所大學的教授郭兵因為不滿杭州野生動物園要求入園者在入口處接受人臉掃瞄，將該公園告上了法庭。