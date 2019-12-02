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廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困…家屬質疑還沒救人先填洞

2019-12-02 14:45世界日報 北京2日電

來源：YouTube

廣州地鐵11號線沙河站施工區域1日上午9時28分發生地面坍塌，最深達38米，1輛清汙車和1部電動單車掉落，有3人被困；但官方尚未救出人就開始灌水泥填洞，惹來家屬質疑及不滿。

豆腐渣？廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困 中國新聞社
豆腐渣？廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困 中國新聞社
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綜合媒體報導，廣州1日上午發生路陷，據報有人及有汽車跌入路面的坑洞中。目擊者表示，地陷範圍約十多平方米，當時巴士經過現場時，司機要求他們下車，下車後就見到路面正在塌陷。

豆腐渣？廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困 (取材自南方都市報)
豆腐渣？廣州地鐵工地塌陷38米 3人被困 (取材自南方都市報)
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救援人員表示，有一輛電動單車、一台清汙車及三人跌入坑洞內，且「坑很大，還在塌方。」

塌陷區又連兩次塌陷，坑洞最深達38公尺，無法看到掉下去的車子，有網民質疑又是「豆腐渣」工程；據了解，事發路段為廣州大道北與禺東西路交界處，因塌陷區已被水體覆蓋，且有土體塌落，為避免塌陷區進一步擴大先局部回填。

廣州地鐵成立應急救援指揮部，搜救失聯人員，並疏散周邊人員。由於現場多次發生塌陷，範圍不斷擴大，導致施救行動多次受阻，且危及塌陷區周邊安全。地鐵公司方面對現場進行加固邊坡防止再次塌方，並形成救援平台，以便開展救援。此外，相關單位已關停周邊自來水、燃氣等管線。

目前，塌陷周邊仍實行交通管制並進行警戒。廣州大道北高架橋和周邊房屋監測結果正常。隧道內施工人員已全部安全撤離，無傷亡和失蹤。事件未對正在運營的地鐵線路造成影響。

被困者親屬透露，陷入塌陷處的清汙車內是一對石姓父子，父親今年51歲，兒子27歲，都是湖南人。父親到廣州工作十幾年，是廣州紅鑫清潔服務有限公司的老闆，兒子近幾年才隨父親到此。兒子今年剛剛結婚，事發時孩子滿月不久，還打算在即將到來的新年辦酒席。

從親屬提供的圖片顯示，清汙車掉入坑洞中後，車輛翻倒，下方可看到一名男子頭部。親屬質疑，石姓父子剛掉入坑洞時，還能看到頭部，為何沒有立即救援反而快速回填，對於救援人員快速回填坑洞的行為表示不解，希望得到官方解釋。

對此，廣州市委宣傳部對外宣傳與新聞發布處處長龔艷華回應，救援還在進行中，回填是為了加固邊坡，正是為了保證救援才做的。

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