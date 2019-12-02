總值60萬名牌衣染豉油漬 快遞僅允賠8千

2019-12-02 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



據新浪新聞網，山東青島一名女子網購了一批Giorgio Armani、Dior等名牌衣服，並委託快遞公司送貨，但收件時其中14件衣服都被豉油汙染，損失達人民幣13.7萬元（相當新台幣60萬元）。雖然經過多次溝通，但快遞公司只肯賠償人民幣2,000元（相當新台幣8600元）。

據報導，住在青島西海岸新區的潘女士採購一批高檔服裝委託圓通速遞承運至青島，沒想到其中14件被醬油浸泡，貨值高達人民幣13.7萬元。一個多月來，雖然經過多次溝通，但圓通速遞官方客服表示，最多只能賠償人民幣2000元。

陸媒報導，現場看到被汙染的衣服多為Armani、Dior等知名品牌。雖然接收到快遞已經過去近一個月，但衣服上的汙漬依舊非常明顯。媒體聯繫當天圓通速遞送件員，才剛問了一句快遞貨物被醬油汙染一事，該送件員便直接說：「這件事我什麼都不知道，不要來問我。」隨即掛斷電話。

該名女子表示，這次網購的名牌衣服共有2箱，都是透過貿易公司報關進口後，由北京寄至青島。在收到速遞員來貨後，就發現其中一箱被豉油浸濕，還有豉油往下流，但遞員聲稱只是箱子外面沾了豉油，內裡無事。但開箱檢查時全程拍攝影片，她指箱裏有14件衣服都被豉油浸染，有的連專櫃吊牌也有汙跡，無法清洗，她即時聯絡速遞員回來取件，不過被拒收處理，並拖延一段時間後，覆稱快遞時無選擇保價。最後由於該女子未能提供有效的價值證明，最多只能賠償人民幣2,000元。