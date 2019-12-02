高以翔回家了 粉絲聚上海浦東機場不捨

2019-12-02 12:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／上海即時報導



高以翔11月27日在錄製大陸實境節目「追我吧」，發生猝死意外，而他的遺體於12月2日運回台灣，2日上午有近10名高以翔的粉絲，從杭州一路跟到上海浦東機場，目的就是要把送別卡片，親自交給高以翔的二哥高宇橋，不過高宇橋和高以翔的遺體，走的是綠色通道，並沒有出現在國際港澳台出發口。

根據高以翔粉絲提供的照片，上海浦東機場內的空中物流中心，有人疑似將運送高以翔遺體的過程照發布，高以翔遺體是裝在水晶棺裡，東航為了防震，在棺木外多加木質貨箱，用堆高車搬運，現場有許多工作人員協助整個流程。

高以翔猝死事發第一時間，高以翔的父母和二哥高宇橋便抵達寧波處理後事，原先傳出高以翔的遺體將在寧波火化，然後由家人會帶著骨灰返台，不過高以翔家人還是決定讓高以翔的遺體回到台灣，並在台灣搭設靈堂後，供高以翔生前在台灣的親朋好友，瞻仰遺容、表達哀思。

高以翔的父親28日先返台，高以翔母親以及經紀人王鈞，30日晚間由上海虹橋機搭機抵達松山機場，而高以翔的二哥高宇橋則為高以翔守靈，並陪伴高以翔遺體從寧波到杭州，再到上海搭機返台。

37歲的高宇橋以模特身分出道，2018年加盟了弟弟高以翔的經紀公司，身高188公分，外形斯文留著鬍子，長相及身材和高以翔都十分相似，兩人站在一起猶如雙胞胎，两人也在「彩虹的重力」中有過短暂的同台演出。

與高以翔感情相當好的高宇橋，近來社群網站也被網友留言塞爆，希望他能夠堅強下去，而在沉澱幾天後高宇橋也回應友人關心，幾句簡短訊息讓網友為之鼻酸。