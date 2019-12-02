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陸媒曝騰登科技導彈無人機 與順豐合作無人機速遞

2019-12-02 12:06聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

飛行高度有8000公尺、最大航程6000公里、且雙向通信距離半徑擴展到3000公里的四川騰登科技最新大型無人機曝光，陸媒報導，中高度長航時TB001作戰偵察無人機已經開始在中國西南部進行試飛。

令人關注的是，騰登科技與順豐速遞長期合作研究大型運輸無人機。據新浪軍事報導，順豐快遞使用騰登科技的TB-001無人機空投攜帶貨物的吊艙，最大化載重能力提高到1.2噸。

2017年12月經過改裝的TB-011無人機，協助華為在多山的雲南省實施修理基站的任務，將貨物送至難以從地面抵達的地點。

四川騰登科技其實來頭不小，是中國航空研究院611所的分支，主要產品TB001是大型作戰無人機。

陸媒報導，TB001作戰無人機多次在公開展覽中亮相，並攜帶大量導彈、炸彈展示軍事用途。此外有報導指出，為了提高TB001電子系統架構的可靠性和穩定性，騰登科技仍在進一步進行開發工作。

報導還指，TB001作戰無人機這架飛機的特點是雙尾撐機身設計，這一設計在機翼上向後伸出兩個尾翼支撐部分，每一部分連接一個垂尾，兩個垂尾頂部以平尾形式結合，形成一個尾撐、垂尾、平尾整體框架受力的結構。這一設計也出現在二戰著名的P-38閃電戰鬥機等多種戰機上。

號稱是目前大陸最新大型無人機的TB001，最大起飛重量（MTOW）為2，800公斤，總翼展為20公尺，長度為10公尺，機身高度為3.3公尺。這一設計能夠飛行到8000公尺的最高實用任務高度，最大航程6000公里。在攜帶1000公斤有效載荷時，續航時間為35小時；配備衛星通信資料鏈，則雙向通信距離半徑擴展到3000公里。

騰登科技TB-001無人機，特點是雙尾撐機身設計，可攜帶導彈、炸彈。取自新浪軍事...
騰登科技TB-001無人機，特點是雙尾撐機身設計，可攜帶導彈、炸彈。取自新浪軍事公眾號轉管炮
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