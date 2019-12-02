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三星堆青銅縱目面具 活起來

2019-12-02 01:30聯合報 大陸特派員王玉燕／台北─德陽報導

三星堆博物館青銅縱目面具化身精靈，出現在遊戲中；圖為契合年輕人口味的遊戲宣傳海報...
三星堆博物館青銅縱目面具化身精靈，出現在遊戲中；圖為契合年輕人口味的遊戲宣傳海報。 圖／本報四川德陽傳真
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11月23日，位於四川德陽的三星堆博物館舉辦了一場「文物萌主大會」活動，博物館「網紅」、青銅縱目面具化身精靈出現在遊戲中，通過AR技術手段「走」進現實，讓不少玩家感歎「萌萌噠」。

作為迄今大陸西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古城、古國、古蜀文化遺址，近年來，三星堆一直著力於跨界行銷。今年5月，騰訊首款AR探索手遊「一起來捉妖」，聯動大陸5大博物館鎮館藏品開展「萬物有靈．文物超活計畫」；三星堆博物館的青銅縱目面具和重慶三峽博物館的虎鈕錞于、湖北博物館的鹿角立鶴、山東博物館的亞醜鉞、雲南博物館的宋大理國銀鎏金鑲珠金翅鳥等5件國寶一起，通過AR技術「活」了起來，讓廣大遊戲玩家和社會大眾接受並銘記。

在此基礎上，三星堆博物館還主動對接騰訊、阿里等互聯網平台，加強與海內外影視、文化公司合作，推動三星堆電影、動漫、文學、遊戲及數位內容的創作開發，逐步建立起文物與公眾的「超級連結」。

三星堆題材小說「蜀帝傳奇」、「蜀山雲無月」；「古蜀萌娃狂飆四川話」表情包；青銅大立人像變成了動畫片「三星堆榮耀覺醒」裡面的蓋奇；青銅人像變成了「哪吒」裡面的結界獸……。如今，三星堆文物不再只靜靜地呆在博物館裡供人參觀，而是開始走進人們的生活、學習和工作。

博物館文物網紅

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