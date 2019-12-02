親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸湖泊面積 西增東減

2019-12-02 01:30聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國科學院青藏高原研究所1日透露，該所副研究員張國慶及合作者最新完成的一項湖泊研究發現，從1960年代到2015年的50多年間，中國大陸湖泊總面積增加5858平方公里，增幅為9%，並且呈現出西增、東減這一明顯不同的空間變化特徵。

中新社報導，該項研究結果顯示，2015年，中國大陸共有面積大於1平方公里湖泊2554個，總面積達7.4萬平方公里。其中，青藏高原地區湖泊最多，數量占全大陸湖泊的41%，面積占57%。

總體來說，過去50多年間，中國大陸湖泊總面積增加5858平方公里，增幅為9%，並且呈現出明顯不同的空間變化特徵：青藏高原、新疆、東北平原與山區湖泊面積增加顯著，分別為5676、1417、1134平方公里，增幅均超過15%，但內蒙古高原湖泊面積明顯減少1223.76平方公里，減幅達22%。過去50年中，141個新增的湖泊主要出現在乾旱的中國大陸西部，333個消失的湖泊主要位於濕潤的中國大陸東部。

張國慶表示，進一步分析表明，氣候因素在中國大陸湖泊變化中 發揮主導作用，同時，人類活動對於各區域湖泊變化的貢獻有大有小：青藏高原湖泊較少受到人類活動影響，東部平原和雲貴高原影響最大，人為貢獻分別約為39%和36%。

他指出，湖泊對氣候變化與人類活動影響敏感，研究推出長時間尺度且標準統一的湖泊編目數據集，將有利於弄清中國大陸不同地區湖泊變化特徵及其潛在的驅動因素，對於區域水資源管理和理解湖泊對氣候變化和人類活動的響應至關重要，對完善中國大陸水資源管理戰略和支持土地利用規劃決策也具有重要意義。

目前，過去50年中國大陸湖泊編目數據可通過大陸國家青藏高原數據中心免費獲取，成果研究論文也獲學術期刊「環境遙感」發表。

青藏高原國慶

相關新聞

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31

三星堆青銅縱目面具 活起來

2019-12-02 01:30

兩岸微流行／北京追初雪 8萬人擠故宮

2019-12-01 23:50

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

直播砸錢買流量 消費者未必埋單

2019-12-01 17:23

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

校友回饋母校 校慶送10頭肥豬

2019-12-01 17:23

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

北京瞭望／嚴禁暖器燒煤 北京空氣好了

2019-12-01 00:10

200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38

「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19

南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14

北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33

「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30

先有雞還是先有蛋 貴州化石研究：先有蛋

2019-11-29 15:34

大陸60歲以上老年男性愛滋病感染人數上升

2019-11-29 12:43

地震2年後解封 九寨溝宣布對散客開放

2019-11-29 12:14

示威致旅客銳減 香港機場升降時段棄「不用即廢」原則

2019-11-29 11:22

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top