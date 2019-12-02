大陸湖泊面積 西增東減

2019-12-02 01:30 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國科學院青藏高原研究所1日透露，該所副研究員張國慶及合作者最新完成的一項湖泊研究發現，從1960年代到2015年的50多年間，中國大陸湖泊總面積增加5858平方公里，增幅為9%，並且呈現出西增、東減這一明顯不同的空間變化特徵。

中新社報導，該項研究結果顯示，2015年，中國大陸共有面積大於1平方公里湖泊2554個，總面積達7.4萬平方公里。其中，青藏高原地區湖泊最多，數量占全大陸湖泊的41%，面積占57%。

總體來說，過去50多年間，中國大陸湖泊總面積增加5858平方公里，增幅為9%，並且呈現出明顯不同的空間變化特徵：青藏高原、新疆、東北平原與山區湖泊面積增加顯著，分別為5676、1417、1134平方公里，增幅均超過15%，但內蒙古高原湖泊面積明顯減少1223.76平方公里，減幅達22%。過去50年中，141個新增的湖泊主要出現在乾旱的中國大陸西部，333個消失的湖泊主要位於濕潤的中國大陸東部。

張國慶表示，進一步分析表明，氣候因素在中國大陸湖泊變化中 發揮主導作用，同時，人類活動對於各區域湖泊變化的貢獻有大有小：青藏高原湖泊較少受到人類活動影響，東部平原和雲貴高原影響最大，人為貢獻分別約為39%和36%。

他指出，湖泊對氣候變化與人類活動影響敏感，研究推出長時間尺度且標準統一的湖泊編目數據集，將有利於弄清中國大陸不同地區湖泊變化特徵及其潛在的驅動因素，對於區域水資源管理和理解湖泊對氣候變化和人類活動的響應至關重要，對完善中國大陸水資源管理戰略和支持土地利用規劃決策也具有重要意義。

目前，過去50年中國大陸湖泊編目數據可通過大陸國家青藏高原數據中心免費獲取，成果研究論文也獲學術期刊「環境遙感」發表。