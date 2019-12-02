親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸科學家發現，青藏高原面積大於1平方公里的湖泊數量，已從1970年代的1080...
大陸科學家發現，青藏高原面積大於1平方公里的湖泊數量，已從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，淨增面積相當於多出2個青海湖。圖為中國科學院青藏高原研究所副研究員張國慶展示面積變化。 中新社
分享
中國大陸科學家利用近50年的衛星遙感數據分析發現，青藏高原面積大於1平方公里的湖泊數量，已從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，湖泊面積從4萬平方公里增至5萬平方公里，淨增面積相當於多出2個青海湖。研究還顯示，青藏高原湖泊面積未來還將呈持續擴張態勢。

中新社報導，這一最新研究成果，近期已經獲知名學術期刊「科學通報」發表，其相應的科學數據也在中國國家青藏高原科學數據中心發布以及共享。

業內專家表示，該項研究成果提供了青藏高原長時間密集的湖泊變化數據集，有利於理解青藏高原湖泊如何響應氣候與冰凍圈變化，對青藏高原水資源安全與管理、生態文明建設以及青藏高原國家公園建設等均具有重要科學意義。

青海湖每年12月中旬進入封凍期，次年4月中旬完全解凍。圖為青海湖二郎劍景區一角。...
青海湖每年12月中旬進入封凍期，次年4月中旬完全解凍。圖為青海湖二郎劍景區一角。 （新華社）
分享

中國科學院青藏高原研究所副研究員張國慶12月1日受訪表示，湖泊是水循環的重要組成部分，對氣候變化非常敏感，青藏高原湖泊分布密集，較少受到人類活動的影響，是研究氣候變化的重要指標之一在青藏高原氣候暖濕化的大背景下，湖泊也發生變化。

研究團隊利用長時間序列的美國陸地衛星（Landsat）遙感數據，獲取青藏高原近50年（1970-2018）共12期湖泊觀測數據，對大於1平方公里湖泊的數量及面積變化進行詳細分析研究，發現青藏高原湖泊數量從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，青藏高原湖泊面積也從4萬平方公里增加到5萬平方公里，淨增1萬平方公里，相當於多出2個青海湖的面積。

張國慶指出，研究發現青藏高原湖泊並非持續單調增加，在1970年至1995年間，大部分湖泊呈現萎縮狀態，但1995年之後，除2015年受厄爾尼諾事件影響導致湖泊數量和面積減少外，青藏高原湖泊的數量和面積總體呈現持續增加趨勢。

研究還發現，青藏高原湖泊數量和面積的變化總體上與區域降水變化趨於一致，其降水增加得益於西風和印度洋季風水氣輸送和當地水循環的增強，未來氣候模式預測顯示這種增強模式可能會至少持續到2035年。

此外，冰凍圈對湖泊變化的直接與間接影響也非常重要，但目前量化研究較少。

他透露，研究團隊將在此次研究成果基礎上，進一步開展多源遙感數據協同觀測湖泊變化與水量平衡研究。

青藏高原國慶印度

相關新聞

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

大陸湖泊面積 西增東減

2019-12-02 01:30

三星堆青銅縱目面具 活起來

2019-12-02 01:30

兩岸微流行／北京追初雪 8萬人擠故宮

2019-12-01 23:50

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

直播砸錢買流量 消費者未必埋單

2019-12-01 17:23

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

校友回饋母校 校慶送10頭肥豬

2019-12-01 17:23

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

北京瞭望／嚴禁暖器燒煤 北京空氣好了

2019-12-01 00:10

200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38

「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19

南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14

北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33

「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30

先有雞還是先有蛋 貴州化石研究：先有蛋

2019-11-29 15:34

大陸60歲以上老年男性愛滋病感染人數上升

2019-11-29 12:43

地震2年後解封 九寨溝宣布對散客開放

2019-11-29 12:14

示威致旅客銳減 香港機場升降時段棄「不用即廢」原則

2019-11-29 11:22

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

反送中風暴未息 香港警隊推文宣招兵買馬

2019-12-01 09:19

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

港警務處長：昨晚警車被汽油彈撃中 才施放催淚彈

2019-12-01 09:59

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

續批香港人權法案 人民日報：雙重標準為暴力撐腰

2019-12-01 10:36

廣東化州建火葬場爆抗爭 網傳當地政府急喊停

2019-12-01 14:52

辣評貿易戰漲人氣 央視主播康輝：沒想過會成網紅

2019-12-01 14:53

港財政司長坦言：反送中風波重創香港經濟

2019-12-01 13:30

中國人民銀行行長易綱 暗示短期內不會調降基準利率

2019-12-01 16:17

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

港政務司長：恢復秩序才能留住人才

2019-12-01 09:47

831事件3個月港再暴亂 示威者丟汽油彈、警催淚彈還擊

2019-12-01 17:47

穩民生經濟 胡春華喊話：確保豬肉供應

2019-12-01 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top