青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸科學家發現，青藏高原面積大於1平方公里的湖泊數量，已從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，淨增面積相當於多出2個青海湖。圖為中國科學院青藏高原研究所副研究員張國慶展示面積變化。 中新社 分享 facebook 中國大陸科學家利用近50年的衛星遙感數據分析發現，青藏高原面積大於1平方公里的湖泊數量，已從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，湖泊面積從4萬平方公里增至5萬平方公里，淨增面積相當於多出2個青海湖。研究還顯示，青藏高原湖泊面積未來還將呈持續擴張態勢。

中新社報導，這一最新研究成果，近期已經獲知名學術期刊「科學通報」發表，其相應的科學數據也在中國國家青藏高原科學數據中心發布以及共享。

業內專家表示，該項研究成果提供了青藏高原長時間密集的湖泊變化數據集，有利於理解青藏高原湖泊如何響應氣候與冰凍圈變化，對青藏高原水資源安全與管理、生態文明建設以及青藏高原國家公園建設等均具有重要科學意義。

青海湖每年12月中旬進入封凍期，次年4月中旬完全解凍。圖為青海湖二郎劍景區一角。 （新華社） 分享 facebook

中國科學院青藏高原研究所副研究員張國慶12月1日受訪表示，湖泊是水循環的重要組成部分，對氣候變化非常敏感，青藏高原湖泊分布密集，較少受到人類活動的影響，是研究氣候變化的重要指標之一在青藏高原氣候暖濕化的大背景下，湖泊也發生變化。

研究團隊利用長時間序列的美國陸地衛星（Landsat）遙感數據，獲取青藏高原近50年（1970-2018）共12期湖泊觀測數據，對大於1平方公里湖泊的數量及面積變化進行詳細分析研究，發現青藏高原湖泊數量從1970年代的1080個增加到2018年的1424個，青藏高原湖泊面積也從4萬平方公里增加到5萬平方公里，淨增1萬平方公里，相當於多出2個青海湖的面積。

張國慶指出，研究發現青藏高原湖泊並非持續單調增加，在1970年至1995年間，大部分湖泊呈現萎縮狀態，但1995年之後，除2015年受厄爾尼諾事件影響導致湖泊數量和面積減少外，青藏高原湖泊的數量和面積總體呈現持續增加趨勢。

研究還發現，青藏高原湖泊數量和面積的變化總體上與區域降水變化趨於一致，其降水增加得益於西風和印度洋季風水氣輸送和當地水循環的增強，未來氣候模式預測顯示這種增強模式可能會至少持續到2035年。

此外，冰凍圈對湖泊變化的直接與間接影響也非常重要，但目前量化研究較少。

他透露，研究團隊將在此次研究成果基礎上，進一步開展多源遙感數據協同觀測湖泊變化與水量平衡研究。