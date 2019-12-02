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河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

鄭渝高鐵鄭襄段12月1 日開通運營。圖為乘客在郟縣站乘坐由鄭州東站至襄陽東站的列...
鄭渝高鐵鄭襄段12月1 日開通運營。圖為乘客在郟縣站乘坐由鄭州東站至襄陽東站的列車。 新華社
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鄭州至重慶高速鐵路鄭州至襄陽段（下稱鄭渝高鐵鄭襄段）12月1日開通運行。該高鐵在建設過程中，堅持綠色發展理念，實施經濟實用、自然和諧的綠化方案，讓建成後的高鐵線成為「四季常綠、三季見花、一路有景」的高顔值高鐵線。

中新社報導，中國鐵路鄭州局集團有限公司披露，鄭渝高鐵鄭襄段在建設過程中，通過優選樹種，利用花期的時間差，對重點部位和段落實施精準綠化，從而形成不同時間不同空間的綠化組合。建成後高鐵沿線綠植喬灌結合、花草樹木錯落有致，將成為獨具特色的綠色生態風景線。

此外，鄭渝高鐵鄭襄段在站房設計上傳承中原文化，提煉沿線各地文化內涵和個性，融入地域特色、歷史文化、現代文明、風俗物產，一站一特色，一站一景觀，有效擴大中原城市群的文化影響力。

鄭渝高鐵途經河南、湖北、重慶3個省市，是大陸國家「八縱八橫」高鐵主通道中京昆通道的重要組成部分，線路全長818公里，設計時速350公里。鄭渝高鐵襄陽段開通後，河南與湖北西北部地區形成高速鐵路客運通道，從襄陽、十堰兩地乘高鐵至鄭州最快僅需2至3小時，較以往分別最少壓縮4.5小時和6小時。

截至目前，河南「米」字型高鐵網中，「一竪」京廣高鐵，「一橫」徐蘭高鐵，「一點」鄭太鐵路已經開通，「一撇」鄭渝高鐵，「一捺」鄭阜高鐵年底即將建成，只剩下最後一「撇點」鄭濟鐵路，預計2021年建成通車，屆時河南「米」字大筆揮就。

高鐵

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