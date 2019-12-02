京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



12月1日，合肥客運段列車服務員在安徽阜陽西站開往上海虹橋站的G7787首發列車上和乘客合影留念。 中新社 分享 facebook 京港高鐵商丘至合肥段、鄭州至阜陽高鐵12月1日正式開通運營。安徽省阜陽市、亳州市進入高鐵時代，至此，安徽省16個省轄市全部實現動車通達。

中新社報導，京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通運營初期，自12月1日零時起至12月29日24時止，這兩條線設計時速350公里，初期運行時速為300公里，涉及中國鐵路上海局集團有限公司開行的動車組列車22對，其中跨局直通旅客列車6對，局管旅客列車16對。

12月30日，中國鐵路將調整列車運行圖。實行新圖後，京港高鐵商合段涉及中國鐵路上海局集團有限公司計畫開行動車組列車73對；鄭阜高鐵計畫開行動車組列車24.5對。

京港高鐵是中國大陸「八縱八橫」高速鐵路網中的重要「一縱」。商合段北端在商丘與徐州至蘭州高鐵銜接，中端在阜陽與同步開通鄭州至阜陽高鐵交會，南端在合肥與合寧、合福、合蚌、合武高鐵連通。

京福鐵路客運專線安徽有限責任公司工程管理部部長王強說，京港高鐵商合段建成通車，將進一步完善中國大陸中部地區高速鐵路網絡，密切皖北地區與省會間及皖豫兩省間的聯繫，對助力皖北地區脫貧攻堅、推動中部崛起國家戰略的實施，具有重要意義。

與此同時，京港高鐵商合段、鄭阜高鐵通車後，阜陽鐵路網可通達輻射9個方向沿線城市群，成為連接中原、長三角地區「米」字型結構的重要樞紐。

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵通車後，安徽實現「市市」通高鐵，旅客乘坐高鐵列車前往南京、蘇州、上海、杭州、寧波等地，旅途時間較普速列車壓縮一半以上。

鄭阜高鐵線路全長276公里，自鄭州南站引出，經河南省鄭州、開封、許昌、周口等地市，終到安徽省阜陽市，全線共設11座車站；京港高鐵商合段線路全長378公里，北起河南省商丘市，向南經安徽省亳州市、阜陽市、淮南市，終至合肥市，共設14座車站。