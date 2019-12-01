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黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

入夜後，大批香港示威者在尖沙嘴及紅磡一帶堵路，警方多次施放催淚彈驅散。防暴警察傍晚近6時半推進至紅磡黃埔花園對開紅磡道。有示威者投擲磚頭等雜物並堵路，警方隨即發射催淚彈驅散。

據星島網，在德民街有人群聚集叫囂，指罵與警察對峙。防暴警察展示黑旗警告施放催淚煙。有防暴警察進入住宅平台之內，最少1名男子被制伏。警方又展示藍旗警告人群散去，但人群繼續對著警察叫罵。

經過近一小時對峙，防暴警察陸續上警車離開。但晚上7時半左右，有示威者投擲磚頭等雜物並堵路，警方隨即發射催淚彈驅散。

黃埔花園晚上有示威者聚集堵路並破壞港鐵設施及商店。晚上8時，防暴警察及速龍小組趕到，黑衣蒙面示威者其後逃跑，最少1名男子被速龍小隊制伏在地，帶上警車。

警方較早前施放催淚彈驅散聚集人群。晚上大約7時半，有示威者聚集堵路。一批防暴警員在紅磡道撤退期間，有示威者其後向警方防線投擲磚塊，警員隨即多次向紅磡道和德民街交界位置施放催淚彈，人群其後四散。警員上車離開，有示威者再度將磚頭、三角椎等雜物，放到馬路上占路。

傍晚時分，一批防暴警察下午在尖東站中間道出入口外，呼籲在場人士離開。當時有人在電梯口拍照，有防暴警員手持胡椒噴霧上前驅散，有警員舉起藍旗，一名女子走向警員說「這樣不好呀」，一名警員說「走開啦」並推開她，之後該名女子跪向那警員，該警員將她推開，她頭部著地，後由其他人扶著離開。

入夜後，大批香港示威者下午在尖沙嘴及紅磡一帶堵路，警方多次施放催淚彈驅散。（NO...
入夜後，大批香港示威者下午在尖沙嘴及紅磡一帶堵路，警方多次施放催淚彈驅散。（NOW新聞截圖）
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警察催淚彈香港

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