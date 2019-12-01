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遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大批香港民眾1日下午在尖沙咀參與「毋忘初心大遊行」，下午4時半後，香港警方至少兩度發射催淚彈，其中在紅磡繞道附近發射的一枚催淚彈，打入遊行隊伍中，人們紛紛走避。

據香港電台報導，差不多同一時間，速龍小隊突然沿彌敦道向前推進，在太空館外空地戒備，之後制伏至少一人。警方在下午5時前，再在太空館對面的馬路發射催淚彈及胡椒噴霧，一名賣雪糕、沒有帶蒙面裝備的老者感到不適。也有外籍人士被胡椒噴劑射中面部，由現場義務急救員進行緊急護理。

警方在紅磡亦舉起黑旗及橙旗，不少示威者舉起雨傘，與警方對峙。較早前，大批防暴警員及速龍小隊成員在彌敦道馬路戒備，舉起藍旗，要求在場人士散去。

今天下午的遊行獲得發不反對通知書，時間由下午4時至6時，但警方要求遊行隊伍行經梳士巴利道行人道，因為參與人數眾多，參與的市民不得不擠到馬路中央。

另據星島網，有示威者在尖東站出入口辱罵警員，防暴警察下午5時一度進入港鐵尖東站出口，警告非法集結示威者離開，並施放胡椒噴霧以驅散示威者。一名婦人混亂期間倒地受傷，由急救義工及港鐵職員護理。現場消息指出，該名婦人原先跪在地上阻攔警員，其後懷疑被人推倒受傷。

另外，紅磡繞道有示威者搬出水馬做路障堵路。

警方表示，聚集在尖沙咀參與示威活動的人士，在中午3時過後開始遊行。根據安排，遊行隊伍從尖沙咀鐘樓起步，途經梳士巴利道，再向紅磡體育館終點進發。

有部分示威者經過梳士巴利道與麼地里交界時，向警方投擲磚頭。因應現場情況，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙，以停止違法行為。

警方警告示威者立即停止違法行為，呼籲民眾切勿前往該區。警方也提醒附近一帶居民留意最新情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

香港1日三場大遊行，尖沙咀「毋忘初心大遊行」結束爆警民衝突，港警在尖沙咀附近發射...
香港1日三場大遊行，尖沙咀「毋忘初心大遊行」結束爆警民衝突，港警在尖沙咀附近發射催淚彈。（法新社）
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