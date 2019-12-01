老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23 世界日報 中國新聞組／上海1日電



長沙市公安局芙蓉分局民警日前走訪雜交水稻中心，專門為袁隆平院士辦理身分證。民警現場拍照、按指紋，貼心的服務讓袁隆平院士笑容滿面，袁老笑著伸出雙手「我手上有十個螺（指紋螺）！」眾人感嘆「那是十全十美吶」。

澎湃新聞報導，「中國雜交水稻之父」袁隆平院士已90高齡且工作繁忙。在聽聞他的身分證損壞之後，民警隨即按流程向人口與出入境管理大隊申請上門辦證業務。

民警周汭一行帶著辦證設備來到袁隆平院士家裡，民警為袁隆平院士整理著裝、擺正姿勢拍照。隨後民警周汭、輔警劉智宇為其錄取指紋，順利完成了身分證辦理流程。民警耐心細致的工作得到袁隆平院士點讚。