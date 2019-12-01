直播砸錢買流量 消費者未必埋單

2019-12-01 17:23 世界日報 中國新聞組／北京1日電



營運機構會為主播提供對接商家、培訓等服務。 取材自央視財經 分享 facebook

中國電商平台上直播帶貨火熱，直播五分鐘賣掉上萬支口紅，創造人民幣上億元營業額，這樣的直播帶貨神話究竟是如何做到的，以下就走訪當紅主播及背後的營運機構，探索其中的道理。

央視財經報導，溫蒂是一名大碼女裝主播，從事直播電商已三年，她現在擁有12萬粉絲，每天至少能賣出800件衣服。溫蒂表示，直播前有大量準備工作，比如衣服款式的選擇，選品之後還要熟悉價格等優惠信息，來策畫直播內容。她平常每天能賣7到10萬元（人民幣，下同，約9953到1.4萬美元）衣服，她曾做過一場六小時的直播，播了約50多款，賣了50萬元（約7.1萬美元）。

在主播的背後，往往有運營機構來提供對接商家、培訓等服務。「95後」陳亞倫在大學畢業後就開了一家這樣的直播運營機構，對接20多個主播和上百個商家。他表示，不同機構和商品收取商家的傭金比例不同，有的可能是20%，有一些可能是40%左右。有些商家是為了品牌宣傳，並不是為了純粹銷售，那可能就會給他們一些服務費。

直播電商行業的吸金能力吸引著大量資本，網紅孵化營銷機構如涵2019年4月正式登陸美股，成為「網紅電商第一股」，但上市首日就暴跌37%，目前股價仍低於發行價。從2016年直播電商元年，到現在三年多時間，大量機構和主播湧入直播電商市場，激烈競爭下加速出清的態勢愈發明顯。

某直播運營機構負責人表示，開始只有三、四十家機構，到現在約1200多家。洗牌的過程，很多機構可能開了兩、三個月就關了，這種頻率會愈來愈高。

為了創造暴紅假象，網路上「刷單」、「假評論」等違法行為已是行業半公開的秘密，曾有某創業公司投放4.75萬元（約6754美元）費用找流量網紅推廣產品，結果350萬的視頻觀看數、高額評論後，進店人數為個位數，商品零成交，可見製造假流量並不能保證客戶埋單。