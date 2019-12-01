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珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸觀察者網援引南方日報消息，11月29日上午，珠海市公安局在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練。據報導，香港警務處副處長蕭澤頤等人參加活動。

報導指出，本次演練分為警力集結、技能展示、反恐處突和集體宣誓四個部分，珠海公安集結了1000餘名警力、80多輛警用車輛參加演練，全要素、全流程進行了警務技能展示和實兵對抗演練。針對暴力手段、對抗程度等情況，演練攔截隊形、加強隊形，以及支援、防禦、推進、抓捕技術動作。

108名基層民警聯合演練棍盾攻防術，結合伸縮警棍和圓盾使用，展現止暴制亂的單兵作戰能力。

交警摩托車滾動護衛隊展示蛇形繞樁、對向穿插繞樁等駕駛技能；特警演練警用無人機與「黑飛」無人機的空中對抗反制戰術。

珠海副市長、市公安局局長張銳現場領誓，1000餘名警力齊聲宣誓。

珠海市委書記郭永航表示，要旗幟鮮明講政治，深入學習貫徹中共總書記習近平關於加強新時代公安工作的重要論述，確保在任何時候、任何情況下都堅決聽黨話、跟黨走。要堅持全面從嚴治警，鍛造一支讓黨委政府放心、讓人民群眾滿意的公安鐵軍。

報導披露，香港警務處副處長蕭澤頤、澳門警察總局局長助理吳錦華等參加活動。

珠海上千警力演練反恐突擊。取自大陸南方日報
珠海上千警力演練反恐突擊。取自大陸南方日報
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珠海本次演練分為警力集結、技能展示、反恐處突和集體宣誓四個部分。取自大陸南方日報
珠海本次演練分為警力集結、技能展示、反恐處突和集體宣誓四個部分。取自大陸南方日報
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公安反恐香港

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