200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38 世界日報 中國新聞組／北京30日電



張家慧被公開舉報是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」。圖翻攝自南海網 分享 facebook

被舉報「家產200億」（約新台幣860億）的大陸海南高級法院副院長張家慧，29日被海南第六屆人民代表大會常務委員會第15次會議通過免去她的海南高級法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

南方都市報報導，張家慧被查肇始於一場敲詐案，今年4月30日，重慶市萬州區人民法院開庭審理一起敲詐勒索案，受害人是張家慧夫婦，被告人被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的視頻及夫妻倆的私人言論向兩人敲詐勒索，張家慧的丈夫劉遠生答應人民幣支付200萬了事，並三次轉帳50萬給涉事男子，劉並以被敲詐為由報警。

之後，張家慧被公開舉報是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」，引發輿論嘩然。今年5月31日，海南省政法委官方通報，張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

官方簡歷顯示，張家慧在擔任副院長的7年間，她長期分管民事審判領域，並把持判決執行業務，被指權力的含金量很高。

海南省人大常委會官網消息，張家慧被免職同時，海南高級法院審判委員會委員吳素瓊、海南高級法院民事審判第一庭副庭長王慶偉也被免去多項職務。吳、王都是張家慧的老下屬。報導指出，這也意味著，張家慧的權力地盤也被清理掉了。

張家慧的丈夫劉遠生也具有深厚的法學背景，後來從商成為多家企業的董事長。