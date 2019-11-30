親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

疑衛部官員買醫科生iPhone 嗆「你受訓會遇到我」

已領勞保老年給付、勞退金 銀髮族重返職場可再領嗎？

200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38世界日報 中國新聞組／北京30日電

張家慧被公開舉報是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」。圖翻攝自南...
張家慧被公開舉報是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」。圖翻攝自南海網
分享

被舉報「家產200億」（約新台幣860億）的大陸海南高級法院副院長張家慧，29日被海南第六屆人民代表大會常務委員會第15次會議通過免去她的海南高級法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。

南方都市報報導，張家慧被查肇始於一場敲詐案，今年4月30日，重慶市萬州區人民法院開庭審理一起敲詐勒索案，受害人是張家慧夫婦，被告人被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的視頻及夫妻倆的私人言論向兩人敲詐勒索，張家慧的丈夫劉遠生答應人民幣支付200萬了事，並三次轉帳50萬給涉事男子，劉並以被敲詐為由報警。

之後，張家慧被公開舉報是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」，引發輿論嘩然。今年5月31日，海南省政法委官方通報，張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

官方簡歷顯示，張家慧在擔任副院長的7年間，她長期分管民事審判領域，並把持判決執行業務，被指權力的含金量很高。

海南省人大常委會官網消息，張家慧被免職同時，海南高級法院審判委員會委員吳素瓊、海南高級法院民事審判第一庭副庭長王慶偉也被免去多項職務。吳、王都是張家慧的老下屬。報導指出，這也意味著，張家慧的權力地盤也被清理掉了。

張家慧的丈夫劉遠生也具有深厚的法學背景，後來從商成為多家企業的董事長。

公安北京人大常委會

相關新聞

「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19

南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14

北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33

「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30

先有雞還是先有蛋 貴州化石研究：先有蛋

2019-11-29 15:34

大陸60歲以上老年男性愛滋病感染人數上升

2019-11-29 12:43

地震2年後解封 九寨溝宣布對散客開放

2019-11-29 12:14

示威致旅客銳減 香港機場升降時段棄「不用即廢」原則

2019-11-29 11:22

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17

世界最大的軍事廣播喇叭

2019-11-29 02:01

台青引進文創 三林村成美麗水鄉

2019-11-29 02:00

湖北最美高鐵 漢十高鐵開通

2019-11-29 02:00

敦格鐵路驗收 預計下月開通

2019-11-29 02:00

廣州燈光節全城聯動 精彩覆蓋全城

2019-11-29 02:00

浙江湖州師範 百萬年薪攬台師

2019-11-29 01:59

西藏宗教領袖議決 祈請達賴喇嘛依傳統轉世

2019-11-28 19:12

陸男赴巴國娶妻遭騙財 被歹徒拿AK47看守

2019-11-28 17:21

薄熙來二姊 73歲薄潔瑩病逝

2019-11-28 17:20

騰訊跨海審查？用微信談香港 美用戶遭封號

2019-11-28 17:18

明星溺斃、撞頭、掉洞裡… 浙江衛視節目前科累累

2019-11-28 16:57

南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

獨／香港迪士尼「跨年倒數派對」 改到這兩個地方！

2019-11-28 14:21

追思高以翔 逾百粉絲泣別

2019-11-28 14:20

北韓「少女時代」下月大陸巡演告吹 傳基於政治考慮

2019-11-28 12:29

香港迪士尼取消「跨年倒數派對」 業者：已近零團

2019-11-28 12:03

初中生欲輕生前腳掌已懸空 消防員飛步將她攔腰抱下

2019-11-28 11:34

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／閩江口明珠 打造國際生態旅遊島

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／紅光湖畔 海峽青年交流營地

2019-11-28 04:17
看更多

熱門文章

陸媒爆：李孟居深圳被捕 「涉嫌為境外刺探國家秘密」

2019-11-30 14:22

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

香港法案起草美國議員禁止入境？陸外交部回應透玄機

2019-11-29 21:19

反送中示威拘近6千人、近千未成年 港官員：令人震驚

2019-11-30 13:58

跳陸橋鑽臭水道覓出路 港理大受困36小時紀錄

2019-11-29 22:39

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

與BBC主持人激辯 劉曉明：中國沒有政治犯

2019-11-30 11:32

小學教師色誘多金男勒索 背7命逃亡20年被逮

2019-11-30 16:31

陸反制川普香港牌…有七招

2019-11-29 23:35

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

港民明發起「感謝美國」大遊行 獲批不反對通知書

2019-11-30 16:28

飛船現身美濟礁！衛星影像證實中國加強南海軍事部署

2019-11-30 12:27

香港反送中至今拘5890人 理大示威拘1377人

2019-11-29 20:29

心疼女兒被同學霸凌… 男闖校園殺9歲童 一審判死

2019-11-30 18:19

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

趁勝追擊 反送中接力集會遊行堅持五大訴求

2019-11-30 15:37

華為又貸款 一年內借千億

2019-11-30 02:20

傳李孟居遭深圳國安拘捕 陸委會：陸方至今未通報

2019-11-30 16:49

反制香港法案 禁美議員入境？ 耿爽：國家正當權力

2019-11-30 00:18

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19

前日相中曾根康弘逝世 兩岸同哀悼

2019-11-30 00:33

貝里斯籍人士廣州被逮 遭指配合外部勢力反中亂港

2019-11-30 15:13

遭港警圍困2周 理大解除封鎖

2019-11-30 00:13

反送中後座力 港10月旅客大跌 林鄭信心喊話

2019-11-30 00:28

小米發7億紅包 大手筆留才

2019-11-30 02:18

示威風暴10月訪港遊客慘跌 SARS後最慘

2019-11-30 10:10

王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34

報復？港府撤回3大學撥款申請 遭議員質疑

2019-11-30 14:54

梁振英：外力視香港為攻擊中國軟目標

2019-11-30 12:20

台青搶貓商機 進駐青創園

2019-11-30 02:20

200億身家「打麻將」曝光 海南法官被免職

2019-11-30 18:38

李孟居傳遭深圳國安拘捕 陸委會：至今未通報

2019-11-30 16:32

人行：寬鬆貨幣還有空間

2019-11-30 02:21

「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34

殺妻藏屍冰箱？川男攜子從澳洲逃回中國

2019-11-30 18:26

香江風情／香港的區議會懸念

2019-11-30 00:15

援助港人來台 義務律師嘆摸著石頭過河

2019-11-30 10:05

閉館4年、砸9億港元翻新 香港藝術館重開

2019-11-30 14:56

中國製造業PMI升至50.2　半年來首擴張

2019-11-30 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top