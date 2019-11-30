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「沒有發出 有過草稿」 北大教授饒毅傳舉報3科學家造假

2019-11-30 18:34世界日報 中國新聞組／北京30日電

北大教授饒毅向國家自然科學基金委，實名舉報。圖翻攝自經濟學家圈
北大教授饒毅向國家自然科學基金委，實名舉報。圖翻攝自經濟學家圈
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北大教授饒毅29日向國家自然科學基金委實名舉報，網上流傳的舉報信點名報武漢大學醫學院李紅良、中科院上海生命科學研究院生化細胞所研究員裴鋼。此外，饒毅還在舉報信提到，今年中國科學院上海藥物研究所耿美玉研究員作為通訊作者，發表宣稱可治療小鼠阿茲海默症的論文也存在造假情況。

有媒體向饒毅本人求證，饒毅卻回復稱：「沒有發出，有過草稿。」

北京青年報報導，舉報信中指出，李紅良多年持續學術造假，而裴鋼1999年發表的論文中三張圖不真實，存在造假嫌疑。

舉報者饒毅現任首都醫科大學校長，北京生命科學研究所資深研究員、學術副所長，未來論壇諮詢委員會委員，《知識分子》主編。

據了解，饒毅舉報的李紅良是二級教授、博士生導師，現任武漢大學基礎醫學院院長。武漢大學基礎醫學院官網介紹，李紅良是國家傑出青年基金獲得者、科技部中青年科技創新領軍人才、國家「萬人計畫」領軍人才。

另一位被舉報的裴鋼是中科院院士、博士生導師，曾任中科院上海生命科學研究院院長、同濟大學校長。

第三位被舉報者是耿美玉，是中國科學院上海藥物研究所學術所長，並任藥物研究所第14屆學術委員會副主任。

國家自然科學基金委工作人員表示，目前正在調查核實此事。

舉報信中指出，李紅良多年持續學術造假。圖翻攝自經濟學家圈
舉報信中指出，李紅良多年持續學術造假。圖翻攝自經濟學家圈
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第三位被舉報者是耿美玉，是中國科學院上海藥物研究所學術所長。圖翻攝自經濟學家圈
第三位被舉報者是耿美玉，是中國科學院上海藥物研究所學術所長。圖翻攝自經濟學家圈
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北京中科院

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