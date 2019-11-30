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小學教師色誘多金男勒索 背7命逃亡20年被逮

2019-11-30 16:31世界日報 中國新聞組／北京30日電

1996年起在大陸溫州、合肥等地涉嫌犯下持刀綁架勒索、搶劫等案件、前後殺害7人的女子勞榮枝，在逃亡20年後，11月28日在廈門落網。警方調查，原本是小學教師的勞榮枝夥同男友法子英，使用色相勾引男子後勒索、殺害，手段殘忍，勞榮枝因此被中國媒體形容為「女魔」。男友法子英已於1999年伏法。

勞榮枝，很多人都沒聽過這個名字，但是在上世紀90年代末，她的名字堪稱家喻戶曉。澎湃新聞引述微信公號「警視窗」報導，1996年起，法子英夥同女友勞榮枝（1974年生）在南昌、廣州、溫州、南寧、合肥等實施犯罪，由勞榮枝使用色相勾引看上去家庭殷實的男子，將其騙至出租屋後，涉嫌採用持槍、持刀綁架勒索、搶劫等手段劫財，前後殘忍殺害了7人。

報導指出，勞榮枝原在九江石油化工公司擔任小學教師。1996年7月29日，在南昌某歌舞廳坐檯的勞榮枝將有錢的熊姓男子勾引到臨時租住的出租屋，法子英拿刀逼迫熊男給家裡打電話。熊男抓起電話時企圖報案，被法子英一刀殺死。兩人搜出死者身上的鑰匙，再將他肢解後裝進大旅行袋，就拎著闖進死者住處，將旅行袋裡的碎屍塊抖在熊妻的面前，讓她拿錢。

熊妻當時嚇傻了，拿出家裡的20多萬現金。孩子嚇得直哭，法子英就先殺死母親，再殺死小孩，然後將勞力士表、手機等洗劫一空。

1999年6月底，江西九江人法子英與女友勞榮枝竄至合肥市。勞榮枝化名「沈凌秋」在合肥某歌舞廳坐檯，物色到綁架對象殷姓男子。7月22日上午，勞榮枝誘騙殷男至租房處，由法子英持尖刀將殷男手腳捆綁鎖進事先訂製的鋼筋籠，同時誘騙木匠陸男，並當場用尖刀猛捅陸的腹部、背部，將陸頭顱砍掉，只為使殷相信其是綁匪，儘快交出財物。

在法子英的恐嚇下，殷某某寫了兩張字條給其妻劉某，要劉交錢贖人。當年7月23日上午，法子英用鐵絲將殷某某勒死。之後，法子英攜帶自製手槍到殷家向殷妻劉某索要1萬元，劉以籌錢為由讓其在家中等待，隨後向警方報案。民警趕到後將現場包圍，發射催淚彈後，將受不了煙熏逃出的法子英開槍擊斷右腿擒獲。

據法子英當年供述，1996年他和勞榮枝在南昌殺害了三人（一家三口），之後又在溫州殺死兩人。加上在合肥犯的案，一共殺害了7名受害者。

安徽網報導，法子英當時談起勞榮枝為何看上他時曾說，自己「很有魅力，像個男人樣子，而且也有細膩、溫柔的一面，光能打殺，只是一個武夫。」

大陸女子勞榮枝，使用色相勾引男子後勒索、殺害。圖翻攝自黎視頻。
大陸女子勞榮枝，使用色相勾引男子後勒索、殺害。圖翻攝自黎視頻。
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勞榮枝使用色相勾引看上去家庭殷實的男子，將其騙至出租屋後，涉嫌採用持槍、持刀綁架...
勞榮枝使用色相勾引看上去家庭殷實的男子，將其騙至出租屋後，涉嫌採用持槍、持刀綁架勒索，前後殘忍殺害了7人。圖翻攝自黎視頻
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綁架搶劫北京

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